Rafael se recupera da Covid-19 e Galo encerra casos da doença no clube

O Atlético-MG teve uma boa notícia com o fim do surto de Covid-19 entre seus profissionais, incluindo jogadores do elenco. O último atleta contaminado pelo coronavírus, o goleiro Rafael, já voltou aos trabalhos com o elenco alvinegro. O jogador foi liberado para voltar aos treinos após cumprir quarentena de dez dias, em isolamento. Ao todo, foram 11 atletas do time profissional afastados pela Covid-19, sendo que 10 deles ficaram à disposição de Sampaoli para o duelo contra o Internacional. Os únicos jogadores do time que não podem defender o clube nos próximos jogos são o volante Jair, que teve um problema muscular na panturrilha esquerda e não tem prazo para retornar e Diego Tardelli, que ainda segue seu tratamento de um grave problema no tornozelo e deve demorar mais alguns dias para treinar. O Galo tem compromisso no sábado, 12, quando irá enfrentar o Athletico-PR , em Curitiba.