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futebol

Rafael se recupera da Covid-19 e Galo encerra casos da doença no clube

O goleiro foi o último jogador do elenco do Atlético-MG a voltar aos trabalhos depois do contágio pelo novo coronavírus...

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 18:23
Crédito: Rafael ja´está treinando com o grupo atleticano, mas ainda não deve ter condições de jogo para o duelo contra o Furacão-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG teve uma boa notícia com o fim do surto de Covid-19 entre seus profissionais, incluindo jogadores do elenco. O último atleta contaminado pelo coronavírus, o goleiro Rafael, já voltou aos trabalhos com o elenco alvinegro. O jogador foi liberado para voltar aos treinos após cumprir quarentena de dez dias, em isolamento. Ao todo, foram 11 atletas do time profissional afastados pela Covid-19, sendo que 10 deles ficaram à disposição de Sampaoli para o duelo contra o Internacional. Os únicos jogadores do time que não podem defender o clube nos próximos jogos são o volante Jair, que teve um problema muscular na panturrilha esquerda e não tem prazo para retornar e Diego Tardelli, que ainda segue seu tratamento de um grave problema no tornozelo e deve demorar mais alguns dias para treinar. O Galo tem compromisso no sábado, 12, quando irá enfrentar o Athletico-PR , em Curitiba.

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