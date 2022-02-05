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  • Rafael Santos celebra vitória de virada sobre o Caldense: 'Vamos pra casa felizes'
futebol

Rafael Santos celebra vitória de virada sobre o Caldense: 'Vamos pra casa felizes'

O lateral-esquerdo entrou no segundo tempo e ajudou o Cruzeiro e virar o jogo em cima da Caldense, fora de casa, pelo Campeonato Mineiro...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 20:50
O lateral-esquerdo Rafael Santos foi um dos destaques do Cruzeiro na vitória, de virada, sobre a Caldense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Ele entrou na segunda etapa, no lugar de Marco Antônio, e mudou a dinâmica do jogo a favor da Raposa.
Rafael, aniversariante do dia completando 24 anos, comentou o trinfo celeste, afirmando que não só ele, mas como toda a equipe voltará feliz para casa deoois do resultado positivo, que levou o Cruzeiro aos nove pontos, garantindo permanência no G4 nesta rodada. Confira no vídeo acima. Rafael Santos ajudou a mudar a história do jogo a favor do Cruzeiro-(Reprodução/Cruzeiro)

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