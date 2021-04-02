Rafael Sabino valoriza vitória histórica do Lviv sobre o Shakhtar

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

A vitória por 3 a 2 sobre o Shakhtar Donetsk pela 19ª rodada da Liga Ucraniana valeu bem mais que os três pontos para o FC Lviv. A equipe do brasileiro Rafael Sabino bateu o maior clube local dos últimos anos pela primeira vez na história. O paulista destaca o valor do triunfo para seu time.

- Ter conquistado essa vitória foi de suma importância para a nossa situação no campeonato, mas não dá pra ignorar a dimensão do resultado. Superamos, de forma inédita, a maior equipe do país no século. Esse fato nos põe na história da agremiação e nos deixa muito honrados - disse.

Em 12º lugar com 15 pontos, o time de Sabino visita o Dnipro-1 nesta sexta-feira almejando terminar a rodada no top 10 da competição. Mesmo sem depender apenas de si, o Lviv, segundo Rafael, deve encarar a possibilidade com otimismo.