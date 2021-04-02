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futebol

Rafael Sabino valoriza vitória histórica do Lviv sobre o Shakhtar

Brasileiro diz que triunfo deixa os jogadores eternizados no clube e projeto próximo jogo...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 21:02
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
A vitória por 3 a 2 sobre o Shakhtar Donetsk pela 19ª rodada da Liga Ucraniana valeu bem mais que os três pontos para o FC Lviv. A equipe do brasileiro Rafael Sabino bateu o maior clube local dos últimos anos pela primeira vez na história. O paulista destaca o valor do triunfo para seu time.
- Ter conquistado essa vitória foi de suma importância para a nossa situação no campeonato, mas não dá pra ignorar a dimensão do resultado. Superamos, de forma inédita, a maior equipe do país no século. Esse fato nos põe na história da agremiação e nos deixa muito honrados - disse.
Em 12º lugar com 15 pontos, o time de Sabino visita o Dnipro-1 nesta sexta-feira almejando terminar a rodada no top 10 da competição. Mesmo sem depender apenas de si, o Lviv, segundo Rafael, deve encarar a possibilidade com otimismo.
- Precisamos entrar em campo contra o Dnipro-1 acreditando piamente que o objetivo é viável. Estar no grupo dos dez primeiros nos daria ainda mais motivação, pois comprovaria nossa evolução. Vamos atrás disso - encerrou.

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