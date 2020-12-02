Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rafael Sabino espera ajudar o Lviv a entrar no top 10 da Liga Ucraniana

Volante brasileiro volta ao time contra o Inhulets' no próximo sábado pela competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 19:23

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 19:23

Crédito: Divulgação
Destaque nas duas vitórias do Lviv na Liga Ucraniana, o volante Rafael Sabino desfalcou a equipe na derrota do último fim de semana para o Mariupol. Com retorno confirmado no confronto do próximo sábado diante do Inhulets', o paulista espera ajudar o time a entrar no top 10 da classificação da liga.
- Seria interessante alcançarmos esse posto depois de um início irregular. Estamos nos aproximando do final do primeiro turno e nosso objetivo hoje é encerrá-lo entre os dez melhores. Derrotar um rival direto por este objetivo numa partida em casa seria fundamental - declarou.
Curiosamente os dois triunfos do clube de Sabino foram sobre times que ocupam ótimas posições na competição. Vorskla (terceiro) e Desna (quarto) estão atrás apenas do líder Dínamo e do Shakhtar Donetsk que se divide entre o campeonato nacional e a Liga dos Campeões da Europa. Segundo Rafael Sabino, os dois bons resultados evidenciam o potencial do Lviv.
- Não se derrota equipes que brigam pelo título por acaso. Temos nossa força, nossa qualidade e estamos em evolução. Tenho orgulho de ser capitão de um grupo tão unido e focado - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados