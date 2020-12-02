Rafael Sabino espera ajudar o Lviv a entrar no top 10 da Liga Ucraniana

Crédito: Divulgação

Destaque nas duas vitórias do Lviv na Liga Ucraniana, o volante Rafael Sabino desfalcou a equipe na derrota do último fim de semana para o Mariupol. Com retorno confirmado no confronto do próximo sábado diante do Inhulets', o paulista espera ajudar o time a entrar no top 10 da classificação da liga.

- Seria interessante alcançarmos esse posto depois de um início irregular. Estamos nos aproximando do final do primeiro turno e nosso objetivo hoje é encerrá-lo entre os dez melhores. Derrotar um rival direto por este objetivo numa partida em casa seria fundamental - declarou.

Curiosamente os dois triunfos do clube de Sabino foram sobre times que ocupam ótimas posições na competição. Vorskla (terceiro) e Desna (quarto) estão atrás apenas do líder Dínamo e do Shakhtar Donetsk que se divide entre o campeonato nacional e a Liga dos Campeões da Europa. Segundo Rafael Sabino, os dois bons resultados evidenciam o potencial do Lviv.