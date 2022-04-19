Rafael Sabino, do Akzhayik, elogia vitória sobre o Astana: 'Estamos num ótimo momento'

O Akzhayik, do volante Rafael Sabino, alcançou a sua segunda vitória na liga cazaque no último sábado. O time do brasileiro superou o Astana, maior clube do país, por 1 a 0 e chegou à nona posição da competição. Rafael elogiou a atuação da equipe.> Antony pode vestir camisa de clube gigante da Premier League

- Vencer era muito importante para nós, mas tínhamos a exata noção do quão difícil seria bater o Astana. Fizemos um jogo de superação e felizmente conseguimos derrotá-los. Saímos de campo com mais três pontos e moralmente mais fortes - afirmou.

Dono da segunda defesa menos vazada entre os 14 participantes, o Akzhayik mira agora a entrada no G4 da classificação. O próximo adversário é justamente o quarto colocado. Presente na seleção da última rodada, Rafael vê com bons olhos enfrentar mais um rival que está bem colocado na competição.

- Além de nos aproximarmos deles em caso de vitória, medimos forças com os principais clubes do campeonato. Estamos num ótimo momento e faremos de tudo para darmos sequência a ele - finalizou.