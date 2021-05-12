Rafael passa por cirurgia no ombro e retorno ao Galo pode levar 6 meses

O Atlético-MG informou nesta quarta-feira, 12 de maio, que que o goleiro Rafael passou por uma cirurgia no ombro direito pela manhã para reparar a fratura ocorrida durante o jogo contra o Athletic, no dia 24 de abril, pela primeira fase do Campeonato Mineiro. O arqueiro do Galo sofreu o problema em uma disputa de bola, foi substituído e após exames, foi constatado que o prazo para retorno aos gramados é de quatro a seis meses. O Galo comunicou que não contratará outro goleiro, tendo agora como goleiros reservas Matheus Mendes e Gabriel Delfim, ambos crias da base atleticana. Matheus Mendes é o atual segundo goleiro e mostrou que o alvinegro está em ascensão, com boa atuação diante do Tombense, quando Everson foi expulso, pegando um pênalti no jogo, além de renovar contrato até 2024. Rafael, que era o reserva imediato de Everson, está no Galo desde de 2020. Este ano fez quatro jogos com a camisa alvinegra, todas pelo Campeonato Mineiro.