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Rafael Navarro vai ficar no Botafogo? Veja os 25 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro com contrato só até dezembro

O atacante do Botafogo está com renovação emperrada e pode trocar o Alvinegro por uma equipe europeia...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 15:39
Crédito: Montagem LANCE!
Rafael Navarro, um dos destaques do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro 2021, recusou a última oferta de renovação de contrato do Alvinegro. O vínculo do atleta com o clube carioca vai até 31 de dezembro de 2021. Dessa forma, o LANCE! trouxe os 25 jogadores mais valiosos, de acordo com o site Transfermarkt, cujo contrato com seu respectivo clube acaba no final da temporada, em dezembro de 2021. Confira no link abaixo!
25 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro com contrato só até dezembro

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