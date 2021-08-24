Rafael Navarro vai ficar no Botafogo? Veja os 25 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro com contrato só até dezembro

Rafael Navarro, um dos destaques do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro 2021, recusou a última oferta de renovação de contrato do Alvinegro. O vínculo do atleta com o clube carioca vai até 31 de dezembro de 2021. Dessa forma, o LANCE! trouxe os 25 jogadores mais valiosos, de acordo com o site Transfermarkt, cujo contrato com seu respectivo clube acaba no final da temporada, em dezembro de 2021. Confira no link abaixo!
25 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro com contrato só até dezembro