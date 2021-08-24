Rafael Navarro vai ficar no Botafogo? Veja os 25 jogadores mais valiosos do futebol brasileiro com contrato só até dezembro

Rafael Navarro, um dos destaques do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro 2021, recusou a última oferta de renovação de contrato do Alvinegro. O vínculo do atleta com o clube carioca vai até 31 de dezembro de 2021. Dessa forma, o LANCE! trouxe os 25 jogadores mais valiosos, de acordo com o site Transfermarkt, cujo contrato com seu respectivo clube acaba no final da temporada, em dezembro de 2021. Confira no link abaixo!