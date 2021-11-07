Rafael Navarro esquiva-se sobre futuro no futebol: 'Vou levar o Botafogo para sempre na minha vida'

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

Aclamado pela torcida do Botafogo com os gritos de "Fica! Fica!", Rafael Navarro fez mistério em relação à sua possibilidade de permanência no clube na temporada de 2022. Na saída do gramado após a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, neste domingo (7), o atacante afirmou.

>>>>> Veja a classificação da Série B- Eu estou muito feliz com o momento. O Botafogo me deu essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, então sou eternamente grato. Vou levar o Botafogo sempre na minha vida, é a minha casa. Amo muito o Botafogo e essa torcida maravilhosa - declarou à Rede Globo.

O jovem, que fez o terceiro gol da equipe na tarde na Colina, destacou a força da torcida e afirmou que sua decisão sobre o futuro no futebol ficará para depois.

- É uma emoção muito grande ouvir a torcida gritando meu nome. Estou muito feliz com o momento que estou vivendo. Essa vitória de hoje é para eles, muito importante, até porque viramos líder do campeonato. Eu estou muito feliz. Futuro deixo mais para frente, estou focado agora em ser campeão com o Botafogo - garantiu.