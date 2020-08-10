Rafael Moura responde críticas de Dani Alves após adiamento de jogo

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Rafael Moura, atacante do Goiás, resolveu responder Daniel Alves nas redes sociais após o camisa 10 do São Paulo ter criticado o adiamento da partida entre as equipes, que aconteceria no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A medida foi tomada porque nove jogadores esmeraldinos testaram positivo para coronavírus, caso do próprio “He-Man”.

- Dani, em nome do Goiás eu venho para te dar uma explicação de atleta para atleta. Infelizmente fomos pegos de surpresa com a quantidade de exames positivos, agora já sabendo que tivemos prova e contraprova. Eu fui um deles, e confesso que o Goiás tem seguido à risca todos os protocolos, somos testados toda semana, usamos máscaras nas dependências do clube, seguimos a cartilha fazendo o trajeto casa/CT, CT/casa já uniformizados e prontos para entrar em campo, após medição de temperatura e passagem pela cabine de desinfecção na entrada e saída – iniciou o jogador.

- Infelizmente estamos expostos ao vírus invisível e pode acontecer com qualquer atleta que está disposto a sair de casa e ir exercer sua profissão e, talvez, um de nós infectados transmitiu aos demais entre um teste e outro. Coisa para se refletir (é) a conduta de testes ou aumentar a proximidade dos mesmos. Pedimos desculpas ao São Paulo e a todos os atletas, mas uma coisa que repito é que fugiu do controle mesmo com todas as medidas e protocolos seguidos à risca – complementou.Rafael Moura ainda falou que eles foram testados na quinta anterior ao jogo e que o teste foi invalidado por erros na armazenagem. Além disso, ele disse que, “sabendo que você um cara vencedor e competitivo que é, não gostaria de enfrentar uma equipe com dois reservas e sem goleiro no banco”.

A resposta veio a uma postagem de Daniel Alves no Instagram logo após o adiamento da partida. Apesar de o jogador não ter citado nenhum nome, dá-se a entender que a crítica foi para a CBF, por conta da demora na divulgação dos resultados, e pelo número de atletas infectados.