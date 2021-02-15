Rafael Moura entra no top 20 dos maiores artilheiros da história do Brasileiro

Em meio a tantos rostos jovens vestindo a camisa do Goiás nessa reta final de Campeonato Brasileiro, um velho conhecido segue se destacando: Rafael Moura. Aos 37 anos de idade, o camisa 9 vem liderando uma tentativa de recuperação do Esmeraldino, que perdeu apenas uma vez nas últimas cinco rodadas disputadas, e venceu três.
Neste fim de semana, contra o Botafogo, o centroavante abriu o placar na vitória goiana por 2 a 0, que deixou o time vivo na luta contra o rebaixamento. Esse foi o 9º gol do jogador nesta edição do Brasileirão e o 95º desde que disputou a competição pela primeira vez, em 2004. Com isso, Rafael se tornou o 20º maior artilheiro da história do campeonato desde 1971.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO- 1971 a 2021
1º - Roberto Dinamite - 190 gols2º - Romário - 154 gols3º - Edmundo - 153 gols4º - Fred - 151 gols5º - Zico - 135 gols6º - Túlio - 129 gols7º - Serginho Chulapa - 127 gols8º - Washington - 126 gols9º - Diego Souza - 120 gols10º - Luís Fabiano - 116 gols11º - Dadá Maravilha - 113 gols12º - Paulo Baier - 108 gols13º - Alecsandro - 105 gols14º - Wellington Paulista - 103 gols15º - Kléber Pereira - 102 gols16º - Borges - 99 gols17º - Ramon Menezes - 98 gols18º - Dodô - 96 gols19º - Evair - 95 golsRafael Moura - 95 gols