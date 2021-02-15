Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rafael Moura entra no top 20 dos maiores artilheiros da história do Brasileiro

Centroavante do Goiás empatou com Evair no ranking...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 17:31

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 17:31

Crédito: Rafael Moura é um dos jogadores mais experientes do Brasileiro (Reprodução
Em meio a tantos rostos jovens vestindo a camisa do Goiás nessa reta final de Campeonato Brasileiro, um velho conhecido segue se destacando: Rafael Moura. Aos 37 anos de idade, o camisa 9 vem liderando uma tentativa de recuperação do Esmeraldino, que perdeu apenas uma vez nas últimas cinco rodadas disputadas, e venceu três.
Neste fim de semana, contra o Botafogo, o centroavante abriu o placar na vitória goiana por 2 a 0, que deixou o time vivo na luta contra o rebaixamento. Esse foi o 9º gol do jogador nesta edição do Brasileirão e o 95º desde que disputou a competição pela primeira vez, em 2004. Com isso, Rafael se tornou o 20º maior artilheiro da história do campeonato desde 1971.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO- 1971 a 2021
1º - Roberto Dinamite - 190 gols2º - Romário - 154 gols3º - Edmundo - 153 gols4º - Fred - 151 gols5º - Zico - 135 gols6º - Túlio - 129 gols7º - Serginho Chulapa - 127 gols8º - Washington - 126 gols9º - Diego Souza - 120 gols10º - Luís Fabiano - 116 gols11º - Dadá Maravilha - 113 gols12º - Paulo Baier - 108 gols13º - Alecsandro - 105 gols14º - Wellington Paulista - 103 gols15º - Kléber Pereira - 102 gols16º - Borges - 99 gols17º - Ramon Menezes - 98 gols18º - Dodô - 96 gols19º - Evair - 95 golsRafael Moura - 95 gols

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados