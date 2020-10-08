Rafael Moura entra em seleta lista de artilheiros do Goiás

Aos 37 anos de idade, Rafael Moura segue balançando as redes. Nessa quarta-feira, apesar da derrota do Goiás para o Fluminense por 4 a 2, o atacante foi o artilheiro da noite marcando os dois gols da equipe esmeraldina. O experiente jogador agora já acumula 90 tentos na história do Campeonato Brasileiro, 22 deles com a camisa do time goiano.
Essa é a segunda passagem de He-Man pelo clube. Na primeira, em 2010, o centroavante deixou a sua marca 9 vezes no Brasileirão. Número que foi alcançado novamente em seu retorno, no ano passado. Nessa edição, com os dois gols anotados sobre o Tricolor Carioca, já são quatro.
Rafael Moura agora é o 10º maior artilheiro do Goiás na história do Campeonato Brasileiro, empatado com Erik, que atualmente joga no Japão. Paulo Bayer, com 49, lidera o ranking, seguido por Túlio, com 48. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO GOIÁS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO- Dados OGol
1º - Paulo Baier - 49 gols2º - Túlio - 48 gols3º - Araújo - 46 gols4º - Alex Dias - 41 gols5º - Lincoln - 38 gols6º - Souza - 35 gols7º - Dimba - 31 gols8º - Dill - 30 gols9º - Iarley - 24 gols10º - Rafael Moura - 22 golsErik - 22 gols