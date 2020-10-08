futebol

Rafael Moura entra em seleta lista de artilheiros do Goiás

Centroavante se tornou um dos dez maiores artilheiros do Esmeraldino no Brasileiro...
LanceNet

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 10:15

Crédito: Divulgação
Aos 37 anos de idade, Rafael Moura segue balançando as redes. Nessa quarta-feira, apesar da derrota do Goiás para o Fluminense por 4 a 2, o atacante foi o artilheiro da noite marcando os dois gols da equipe esmeraldina. O experiente jogador agora já acumula 90 tentos na história do Campeonato Brasileiro, 22 deles com a camisa do time goiano.
Essa é a segunda passagem de He-Man pelo clube. Na primeira, em 2010, o centroavante deixou a sua marca 9 vezes no Brasileirão. Número que foi alcançado novamente em seu retorno, no ano passado. Nessa edição, com os dois gols anotados sobre o Tricolor Carioca, já são quatro.
Rafael Moura agora é o 10º maior artilheiro do Goiás na história do Campeonato Brasileiro, empatado com Erik, que atualmente joga no Japão. Paulo Bayer, com 49, lidera o ranking, seguido por Túlio, com 48. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO GOIÁS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO- Dados OGol
1º - Paulo Baier - 49 gols2º - Túlio - 48 gols3º - Araújo - 46 gols4º - Alex Dias - 41 gols5º - Lincoln - 38 gols6º - Souza - 35 gols7º - Dimba - 31 gols8º - Dill - 30 gols9º - Iarley - 24 gols10º - Rafael Moura - 22 golsErik - 22 gols

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

