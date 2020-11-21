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Rafael mostra união de goleiros do Galo ao postar recado positivo pela recuperação de Victor e Everson

O jogador, que será titular diante do Ceará, mostrou que a relação do trio é boa e torce pelo restabelecimento da dupla, que está com Covid-19...
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Publicado em 

21 nov 2020 às 16:50

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 16:50

Crédito: Rafael deu apoio aos colegas de time que estão com o novo coronavírus-(TwitterRafael
O goleiro Rafael, que é o atual reserva de Everson no gol do Galo, teve uma atitude louvável ao enviar uma mensagem de apoio aos colegas Victor e Everson, ambos com Covid-19, e que são concorrentes pela titularidade no Atlético, desejando melhoras à dupla. O recado de Rafael mostra que o trio mantém boas relações dentro e fora de campo, apesar da acirrada disputa pela camisa 1 alvinegra. O arqueiro, que será titular contra o Ceará, usou as redes sociais, para afirmar que estão juntos em breve, usando uma foto dos três abraçados. -Vamos, companheiros! Em breve estaremos todos juntos novamente-postou. O Atlético-MG teve uma dura semana com um surto de coronavírus, que já atingiu em uma semana mais de 20 pessoas que trabalham no clube.

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