Rafael mostra união de goleiros do Galo ao postar recado positivo pela recuperação de Victor e Everson

O goleiro Rafael, que é o atual reserva de Everson no gol do Galo, teve uma atitude louvável ao enviar uma mensagem de apoio aos colegas Victor e Everson, ambos com Covid-19, e que são concorrentes pela titularidade no Atlético, desejando melhoras à dupla. O recado de Rafael mostra que o trio mantém boas relações dentro e fora de campo, apesar da acirrada disputa pela camisa 1 alvinegra. O arqueiro, que será titular contra o Ceará, usou as redes sociais, para afirmar que estão juntos em breve, usando uma foto dos três abraçados. -Vamos, companheiros! Em breve estaremos todos juntos novamente-postou. O Atlético-MG teve uma dura semana com um surto de coronavírus, que já atingiu em uma semana mais de 20 pessoas que trabalham no clube.