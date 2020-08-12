Rafael Marques marca e Kofu vence mais uma na J-League 2

O atacante Rafael Marques voltou a balançar as redes na Terra do Sol Nascente. Nesta quarta-feira (12/08), o brasileiro foi destaque na vitória do Kofu sobre o Ryukyu, por 2 a 1, jogando fora de casa, pela 11ª rodada da J-League 2, marcando o gol que abriu o placar da partida. Shusuke Ota aumentou para o Kofu. De pênalti, Takuma Abe diminuiu para os donos da casa.

- Estou muito feliz por voltar a fazer gol aqui no Japão e ajudar o Kofu a vencer mais um jogo. Fiquei um tempo fora de combate, por conta de um desconforto muscular, e voltar dessa maneira me deixa muito feliz e confiante. Fizemos um bom jogo, com muita segurança, sofremos pouco e aproveitamos as chances que tivemos para matar a partida. Nosso objetivo é subir para a primeira divisão, então temos que manter uma regularidade durante todo o campeonato para que isso aconteça. É seguir trabalhando forte - disse o atacante, ex-Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro.