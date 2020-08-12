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futebol

Rafael Marques marca e Kofu vence mais uma na J-League 2

Recuperado de um desconforto muscular, atacante brasileiro abriu
o placar na vitória de seu time sobre o Ryukyu por 2 a 1
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LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 15:47

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 15:47

Crédito: Divulgação
O atacante Rafael Marques voltou a balançar as redes na Terra do Sol Nascente. Nesta quarta-feira (12/08), o brasileiro foi destaque na vitória do Kofu sobre o Ryukyu, por 2 a 1, jogando fora de casa, pela 11ª rodada da J-League 2, marcando o gol que abriu o placar da partida. Shusuke Ota aumentou para o Kofu. De pênalti, Takuma Abe diminuiu para os donos da casa.
- Estou muito feliz por voltar a fazer gol aqui no Japão e ajudar o Kofu a vencer mais um jogo. Fiquei um tempo fora de combate, por conta de um desconforto muscular, e voltar dessa maneira me deixa muito feliz e confiante. Fizemos um bom jogo, com muita segurança, sofremos pouco e aproveitamos as chances que tivemos para matar a partida. Nosso objetivo é subir para a primeira divisão, então temos que manter uma regularidade durante todo o campeonato para que isso aconteça. É seguir trabalhando forte - disse o atacante, ex-Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro.
Com a vitória, o Kofu chegou aos 18 pontos na tabela e ocupa a 7ª colocação, com quatro vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Na próxima rodada, o Kofu receberá o Tokushima, no domingo (16/08).

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