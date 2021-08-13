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futebol

Rafael Marcos celebra ótimo momento e liderança da Aparecidense-GO na Série D

O meia é uma das lideranças do Camaleão...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 16:00

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:00

Crédito: Júlio César Silva
Vivendo ótimo momento com a camisa da Aparecidense-GO, o meia Rafa Marcos, 22 anos, é um dos destaques da equipe goiana na Série D do Campeonato Brasileiro. Líder do grupo 5 com 21 pontos, a equipe vem de três resultados positivos. Com um gol e duas assistências na competição nacional, Rafael Marcos destacou o bom momento da equipe.
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- Nosso grupo está muito focado no Brasileirão. A Série D é muito difícil. Todos tem assimilado bem a lá determinações da comissão técnica e isso é determinante para os objetivos do clube. Na última temporada o clube bateu na trave pelo acesso. Vamos seguir trabalhando jogo a jogo e buscar a classificação para próxima fase da competição. - disse o meia-atacante.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃONo sábado (14), a Aparecidense enfrenta o Jaraguá-GO, lanterna do grupo 5, às 15h30. Rafael Marcos pediu respeito e muita atenção para o duelo fora de casa.
- Temos que manter nosso ritmo de jogo e buscar a vitória contra um adversário duro. Vamos colocar nosso jogo em prática e buscar os três pontos fora de casa para continuarmos na liderança da nossa chave. - finalizou Rafa Marcos.

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