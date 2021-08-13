Rafael Marcos celebra ótimo momento e liderança da Aparecidense-GO na Série D

Crédito: Júlio César Silva

Vivendo ótimo momento com a camisa da Aparecidense-GO, o meia Rafa Marcos, 22 anos, é um dos destaques da equipe goiana na Série D do Campeonato Brasileiro. Líder do grupo 5 com 21 pontos, a equipe vem de três resultados positivos. Com um gol e duas assistências na competição nacional, Rafael Marcos destacou o bom momento da equipe.

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- Nosso grupo está muito focado no Brasileirão. A Série D é muito difícil. Todos tem assimilado bem a lá determinações da comissão técnica e isso é determinante para os objetivos do clube. Na última temporada o clube bateu na trave pelo acesso. Vamos seguir trabalhando jogo a jogo e buscar a classificação para próxima fase da competição. - disse o meia-atacante.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃONo sábado (14), a Aparecidense enfrenta o Jaraguá-GO, lanterna do grupo 5, às 15h30. Rafael Marcos pediu respeito e muita atenção para o duelo fora de casa.