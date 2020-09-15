Rafael Leão testa positivo para Covid-19 e não se apresenta nos treinamentos de pré-temporada

Rafael Leão testou positivo para o Covid-19. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o atacante do Milan ainda não se reapresentou para os treinamentos de pré-temporada e foi colocado em quarentena.O atacante também não esteve presente nas convocatórias da seleção sub-21 portuguesa, mas apenas foi informado que estava lesionado. Essa foi a mesma justificativa feita pelo Milan para a ausência do atacante nos treinamentos de pré-temporada.
Rafael Leão, portanto, será desfalque para a partida contra o Shamrock Rovers, na quinta-feira, pela Liga Europa, e na estreia do Milan na Serie A, contra o Bologna, na próxima segunda-feira.