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Rafael Forster negocia rescisão com o Botafogo e está a caminho do Juventude

Zagueiro, com um dos maiores salários do atual elenco do Alvinegro, negocia quebra de contrato amigável para assinar com a equipe gaúcha...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:02

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 11:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O elenco do Botafogo está perto de ter mais uma baixa. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado para rescindir o contrato com Rafael Forster. A operação está sendo realizada de forma amigável e a tendência é que o zagueiro assine com o Juventude logo depois, como informou primeiramente o "Jornal O Dia".
Rafael Forster, atualmente lesionado, não participou da reta final da última temporada e nem dos dois primeiros jogos do Alvinegro na atual época. O zagueiro já possui as bases contratuais definidas com o Juventude e aguarda apenas pela rescisão com o Alvinegro.
O Botafogo vê a saída de Rafael Forster de forma positiva, já que o defensor tinha um dos maiores salários do elenco. Com a equipe na Série B nesta temporada, a diretoria busca maneiras de cortar gastos. Como o elenco possui outras opções para a posição, os dirigentes aceitaram as demandas da rescisão amigável do atleta.
O zagueiro foi um pedido de Paulo Autuori. Ele chegou junto ao Ludogorets, da Bulgária, em uma negociação que envolveu a venda de Alex Santana para a equipe europeia. No clube de General Severiano, contudo, não conseguiu uma sequência como titular sem ser com o próprio treinador que solicitou sua contratação.

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