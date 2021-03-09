Rafael Forster negocia rescisão com o Botafogo e está a caminho do Juventude

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O elenco do Botafogo está perto de ter mais uma baixa. O clube de General Severiano tem acordo encaminhado para rescindir o contrato com Rafael Forster. A operação está sendo realizada de forma amigável e a tendência é que o zagueiro assine com o Juventude logo depois, como informou primeiramente o "Jornal O Dia".

Rafael Forster, atualmente lesionado, não participou da reta final da última temporada e nem dos dois primeiros jogos do Alvinegro na atual época. O zagueiro já possui as bases contratuais definidas com o Juventude e aguarda apenas pela rescisão com o Alvinegro.

O Botafogo vê a saída de Rafael Forster de forma positiva, já que o defensor tinha um dos maiores salários do elenco. Com a equipe na Série B nesta temporada, a diretoria busca maneiras de cortar gastos. Como o elenco possui outras opções para a posição, os dirigentes aceitaram as demandas da rescisão amigável do atleta.