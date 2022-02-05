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futebol

Rafael exalta rodízio em início de temporada e afirma: 'Todos estão enxergando boas oportunidades'

O goleiro doAtlético-MG começou o ano animado para tentar buscar a vaga de titular na equipe alvinegra...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 00:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 00:37
Em 2021, o goleiro Rafael tinha a expectativa de lutar pela vaga de titular no gol do Atlético-MG. Mas, uma lesão grave no ombro, sofrida durante o Mineiro do ano passado, tirou o jogador de ação por quase seis meses, acabando com suas chances de brigar pela camisa 1, que foi de Everson durante toda a temporada.
Com a chegada de Antonio Mohamed ao comando técnico, a esperança e Rafael se renovou, pois o treinador afirmou que fará rodízio na equipe. Ele será o titular neste domingo, 6 de fevereiro,diante do Patrocinense. Confira o que disse o arqueiro alvinegro no vídeos da matéria. Rafael busca sua vaga de titular no time alvinegro-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

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