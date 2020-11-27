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futebol

Rafael é mais um caso confirmado de Covid-19 no Atlético-MG

O goleiro testou positivo para a doença e não poderá jogar diante o Internacional, no dia 6 de dezembro, pelo Brasileiro. Victor e Everson já devem estar liberados para o duelo...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 04:28

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 04:28
Crédito: Os três principais goleiros do Galo, Everson, Victor e Rafael testaram positivo para a Covid-19-(Pedro Souza/Atlético-MG
Mais um atleta do Atlético-MG testou positivo para o novo coronavírus. O goleiro Rafael é a vítima da vez. o Galo informou o fato no fim da noite de quinta-feira. Assim, o arqueiro é mais um desfalque do elenco atleticano. Rafael foi titular nos três últimos jogos do Galo(Athletico-PR, Ceará e Botafogo) justamente pela ausência de Everson e de Victor, que também se recuperam da Covid-19. O goleiro alvinegro já entrou em isolamento para fazer o tratamento de forma segura fora do clube. Com o resultado positivo para o coronavírus, Rafael não poderá ser utilizado no duelo contra o Internacional, no dia 6 de dezembro, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para “sorte” do Atlético, Everson e Victor já estarão liberados para voltar a jogar, pois testaram positivo para a Covid-19 há mais de 10 dias e estarão aptos a defender o time contra o Colorado. Além dos retornos da dupla de goleiros e da comissão técnica, incluindo Sampaoli, o Galo terá à disposição contra o Inter, após surto de Covid-19, o lateral-direito Guga, os zagueiros Réver e Gabriel, os volantes Allan, Jair e Alan Franco, e os atacantes Savinho e Vargas. Todos recuperados da Covid-19.

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