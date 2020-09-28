Rafael detona Van Gaal: 'Um dos piores treinadores que já conheci. Ele não gosta de brasileiros'

- Van Gaal é um dos piores treinadores que já conheci. Recebi muitos telefonemas de amigos quando descobriram que ia ser treinador do Manchester United. Não queria acreditar, muita gente me disse que ele não gostava de brasileiros, devido ao nosso estilo de jogo. Me disseram que ele me mandaria embora. Foi isso que aconteceu. No segundo dia ele chegou para mim e disse que eu poderia sair. Nem tinha treinado e ele me falou isso. Não queria acreditar - disse.Rafael atuou entre 2008 e 2015 pelo Manchester United. Soma 170 jogos, cinco gols e 15 assistências pelo clube inglês.