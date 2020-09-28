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Rafael detona Van Gaal: 'Um dos piores treinadores que já conheci. Ele não gosta de brasileiros'

Atualmente no Başakşehir, o lateral-direito disse que o ex-treinador
do Manchester United sequer o deu chances para mostrar seu futebol...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 11:52
Crédito: Andrew Yates / AFP
Atualmente no Basaksehir, Rafael relembrou seus tempos de Manchester United. Em entrevista ao "The Athletic", lateral-direito detonou Louis Van Gaal, que chegou ao clube em 2014.
- Van Gaal é um dos piores treinadores que já conheci. Recebi muitos telefonemas de amigos quando descobriram que ia ser treinador do Manchester United. Não queria acreditar, muita gente me disse que ele não gostava de brasileiros, devido ao nosso estilo de jogo. Me disseram que ele me mandaria embora. Foi isso que aconteceu. No segundo dia ele chegou para mim e disse que eu poderia sair. Nem tinha treinado e ele me falou isso. Não queria acreditar - disse.Rafael atuou entre 2008 e 2015 pelo Manchester United. Soma 170 jogos, cinco gols e 15 assistências pelo clube inglês.

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