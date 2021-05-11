Rafael Castro destaca empate contra o Athletico fora de casa como importante em reta final de estadual

Pela nona rodada do Campeonato Paranaense 2021 Athletico Paranaense e Maringá empataram em 2 a 2 na Arena da Baixada no último domingo. Com o resultado e a soma de um ponto para cada lado, Athletico e Maringá configuram, respectivamente, na sexta e na nona posição e brigam nas últimas duas partidas por vagas entre os 8 colocados para a próxima fase da competição. Titular da defesa do Maringá, o zagueiro ex-Corinthians Rafael Castro valorizou o ponto conquistado fora de casa.- Foi uma partida importante para o time e esse ponto pode fazer a diferença lá na frente na briga para a próxima fase da competição. Fizemos um jogo muito equilibrado com uma equipe fortíssima do cenário nacional e que disputa a Série A do Brasileirão. Temos um elenco forte e muito qualificado neste ano para o Paranaense e essa partida foi a prova disso. Isso motiva a equipe por nos mostrar que podemos mais e nos dá forças para entrar com tudo nas últimas duas batalhas que temos em busca do nosso primeiro objetivo que é a classificação - comentou o zagueiro.