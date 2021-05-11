Rafael Castro destaca empate contra o Athletico fora de casa como importante em reta final de estadual

Pela nona rodada do Campeonato Paranaense 2021 Athletico Paranaense e Maringá empataram em 2 a 2 na Arena da Baixada no último domingo. Com o resultado e a soma de um ponto para cada lado, Athletico e Maringá configuram, respectivamente, na sexta e na nona posição e brigam nas últimas duas partidas por vagas entre os 8 colocados para a próxima fase da competição. Titular da defesa do Maringá, o zagueiro ex-Corinthians Rafael Castro valorizou o ponto conquistado fora de casa.- Foi uma partida importante para o time e esse ponto pode fazer a diferença lá na frente na briga para a próxima fase da competição. Fizemos um jogo muito equilibrado com uma equipe fortíssima do cenário nacional e que disputa a Série A do Brasileirão. Temos um elenco forte e muito qualificado neste ano para o Paranaense e essa partida foi a prova disso. Isso motiva a equipe por nos mostrar que podemos mais e nos dá forças para entrar com tudo nas últimas duas batalhas que temos em busca do nosso primeiro objetivo que é a classificação - comentou o zagueiro.
Rafael Castro é zagueiro titular da equipe e atuou em todas as 9 partidas da competição, somando 798 minutos em campo dos 810 disputados pelo time até aqui. Integrante do elenco campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017 sob comando de Fábio Carille, Rafael Castro fala com tom de confiança pela classificação e que o time depende apenas de si, mas ressaltou que não pode se “dar ao luxo de errar”. O Maringá está há 5 partidas invictas.- Temos tudo para nos classificar. Não dependemos só de nós, mas fazendo nossa parte temos grandes chances, e isso que motiva o elenco. Estamos em uma série boa de partidas nos últimos jogos, conquistamos a primeira vitória, mas não podemos nos dar ao luxo de errar, temos que entrar nas duas partidas focados e mentalizando que são duas finais para nós. Temos que tratar dessa maneira - completou o beque.
O Maringá FC entra em campo nesta quarta-feira, às 15h30, em casa, em duelo válido pela décima rodada do estadual, contra o Toledo.