Rafael Carioca marca, Tigres goleia e avança à semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf

Crédito: Rafael Carioca está próximo da final da Champions League da Concacaf (Divulgação

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Tigres não tomou conhecimento do New York City no duelo de volta e, com um 4 a 0 contundente, confirmou a classificação para a semifinal da Champions League da Concacaf, na madrugada desta quarta-feira. Um dos pilares do time de Ricardo Ferreti, o volante Rafael Carioca marcou um belo gol de cabeça e foi importantíssimo na tranquila vitória do Tigres.

- A classificação foi muito merecida, o placar mostra isso. Vencemos os dois jogos jogando muito bem, principalmente hoje. Sou um jogador de marcação e de iniciação das jogadas, mas hoje pude aproveitar o belo cruzamento do Quiñones e fazer o gol. Estou muito feliz por tudo que a equipe apresentou hoje. É manter a concentração e seguir em busca desse título importante - disse Rafael Carioca, ex-Atlético MG, Grêmio e Vasco.