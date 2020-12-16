Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael Carioca marca, Tigres goleia e avança à semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf
futebol

Rafael Carioca marca, Tigres goleia e avança à semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf

De cabeça, volante brasileiro anotou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre o New York City (EUA). Adversário na semi será o Olimpia (HON)
...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 12:51
Crédito: Rafael Carioca está próximo da final da Champions League da Concacaf (Divulgação
Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Tigres não tomou conhecimento do New York City no duelo de volta e, com um 4 a 0 contundente, confirmou a classificação para a semifinal da Champions League da Concacaf, na madrugada desta quarta-feira. Um dos pilares do time de Ricardo Ferreti, o volante Rafael Carioca marcou um belo gol de cabeça e foi importantíssimo na tranquila vitória do Tigres.
- A classificação foi muito merecida, o placar mostra isso. Vencemos os dois jogos jogando muito bem, principalmente hoje. Sou um jogador de marcação e de iniciação das jogadas, mas hoje pude aproveitar o belo cruzamento do Quiñones e fazer o gol. Estou muito feliz por tudo que a equipe apresentou hoje. É manter a concentração e seguir em busca desse título importante - disse Rafael Carioca, ex-Atlético MG, Grêmio e Vasco.
O adversário do Tigres na semifinal será o Olimpia, de Honduras. O primeiro jogo acontecerá no próximo sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados