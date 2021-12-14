Rafael Carioca faz postagem com as cores do Botafogo e Rafael responde: 'Sabe y sabe'

A torcida do Botafogo ficou empolgada com um simples story publicado por Rafael Carioca. O volante do Tigres-MEX postou no Instagram que estava de volta ao Rio de Janeiro para passar o período de festas, mas com um detalhe curioso: um coração preto e outro branco na legenda.
Bastou isso para as redes sociais ativarem o modo 'empolgou'. O lateral-direito também fez questão de colocar um pouco de lenha na fogueira: o camisa 7 do Alvinegro mostrou que respondeu ao story do volante.
– Sabe y sabe - escreveu.
Rafael Carioca, vale lembrar, é torcedor do Botafogo e já assumiu que tem vontade de atuar no clube um dia. O volante tem contrato com o Tigres até o fim de 2022.