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futebol

Rafael Carioca e Botafogo costuram acordo para rescisão e lateral deixa o clube

Destino do jogador deve ser para um time da Série A do Brasileirão; o lateral sequer chegou a ser relacionado para uma partida do Alvinegro sob o comando de Enderson Moreira...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 14:44

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 14:44

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A passagem de Rafael Carioca pelo Botafogo está próxima do fim. O lateral-esquerdo e o clube se reuniram nesta sexta-feira e já estão negociando uma rescisão de contrato. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Matheus Mandy e, posteriormente, o LANCE! a confirmou.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoVale ressaltar que o jogador sequer chegou a ser relacionado para uma partida do Alvinegro Carioca sob o comando de Enderson Moreira. Logo no primeiro jogo do novo técnico, Rafael não viajou com o grupo. Na época, Hugo havia testado positivo para a Covid-19 e Guilherme Santos era o único lateral-esquerdo, fora Rafael, saudável e disponível para o confronto.
No fim de junho, o LANCE! já havia antecipado que o Botafogo queria negociar Rafael Carioca. À época, a reportagem apurou que o clube estava disposto a ouvir possíveis propostas que chegassem ao atleta e não dificultaria uma possível saída. O destino do jogador deve ser na Série A do Brasileirão.
O defensor não agradou internamente e, por isto, não estava mais nos planos do Botafogo para o decorrer da temporada. O Alvinegro, inclusive, já havia avisado aos representantes de Rafael sobre a situação e que não tinham pretensões de continuar com o jogador.
> Confira a classificação da Série B
O lateral-esquerdo foi uma indicação do ex-treinador Marcelo Chamusca no Botafogo. Rafael Carioca deixa o time de General Severiano com oito jogos disputados e nenhum gol marcado.

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