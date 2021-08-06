Rafael Carioca e Botafogo costuram acordo para rescisão e lateral deixa o clube

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A passagem de Rafael Carioca pelo Botafogo está próxima do fim. O lateral-esquerdo e o clube se reuniram nesta sexta-feira e já estão negociando uma rescisão de contrato. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Matheus Mandy e, posteriormente, o LANCE! a confirmou.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoVale ressaltar que o jogador sequer chegou a ser relacionado para uma partida do Alvinegro Carioca sob o comando de Enderson Moreira. Logo no primeiro jogo do novo técnico, Rafael não viajou com o grupo. Na época, Hugo havia testado positivo para a Covid-19 e Guilherme Santos era o único lateral-esquerdo, fora Rafael, saudável e disponível para o confronto.

No fim de junho, o LANCE! já havia antecipado que o Botafogo queria negociar Rafael Carioca. À época, a reportagem apurou que o clube estava disposto a ouvir possíveis propostas que chegassem ao atleta e não dificultaria uma possível saída. O destino do jogador deve ser na Série A do Brasileirão.

O defensor não agradou internamente e, por isto, não estava mais nos planos do Botafogo para o decorrer da temporada. O Alvinegro, inclusive, já havia avisado aos representantes de Rafael sobre a situação e que não tinham pretensões de continuar com o jogador.

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