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Rafael Carioca, do Tigres, fala sobre Palmeiras e revela meta do time no Mundial: ‘Ambição de fazer história’

Meio-campista brasileiro ressalta a qualidade do Palmeiras, prevê um duelo difícil contra o atual campeão da Copa Libertadores, mas quer escrever capítulo inédito com ida à final...
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Publicado em 

07 fev 2021 às 08:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: O Tigres é o adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes (Divulgação
Depois de derrotar o Ulsan, da Coreia do Sul, de virada, o Tigres, do México, enfrentará o Palmeiras neste domingo, no Education City Stadium, às 15h (de Brasília). Em entrevista ao LANCE!, o meio-campista do time mexicano Rafael Carioca revelou que assiste aos jogos do campeão da Copa Libertadores, cita qualidade do adversário e prevê um duelo difícil pela frente. + Relembre como foi a vitória do Tigres sobre o Ulsan- Eu costumo acompanhar muito o Campeonato Brasileiro e já vi vários jogos do Palmeiras. Para falar a verdade, vejo mais jogos do Grêmio e do Atlético-MG porque são times que eu gosto muito de ver jogar, times que jogam pra frente e pra cima. No entanto, muitas vezes está passando jogo do Palmeiras e gosto muito de assistir também.
- O pouquinho do conhecimento que a gente tem, principalmente eu por ser brasileiro, vamos tentar passar para a comissão técnica para que possamos ter um bom desempenho, mas acredito que será um jogo muito difícil pela qualidade do Palmeiras. O Palmeiras não foi campeão da Libertadores à toa, teve seus méritos.Carioca também falou da chegada ao Tigres, em 2017. De acordo com o volante, a adaptação ao novo clube não foi demorada. Os companheiros de time e a comissão técnica o deixaram à vontade para que ele pudesse realizar o trabalho, disse ele. Rafael ainda revelou que começou a acompanhar mais o Tigres após a derrota dos mexicanos na final da Libertadores de 2015 contra o River Plate.
Rafael Carioca lembrou da final da Concacaf, em Orlando, contra o Los Angeles FC, que garantiu o time no Mundial de Clubes da FIFA. O Tigres conquistou a vitória de virada com gol do francês Gignac aos 39 minutos do segundo tempo. Diego Rossi abriu o placar para os americanos, e Hugo Ayala empatou o confronto.
- Um jogo muito difícil. Nós sabíamos que iria ser decidido nos detalhes, sabíamos da qualidade do Los Angeles FC e sabíamos que tinham pelo menos três jogadores que poderiam fazer a diferença – um deles era o (Carlos) Vela. Contudo, graças à nossa compactação, conseguimos neutralizar todas as jogadas forte dele (Vela), que era vir da direita para o meio carregando a bola. Então, nós soubemos fazer uma marcação boa e evitar o pior. VOLTA AO BRASIL?
No Brasil, Rafael Carioca jogou pelo Grêmio, Vasco e Atlético-MG. O Jogador ainda vestiu a camisa do Spartak Moscou, por empréstimo. Ele admitiu que fica contente quando tem o nome cogitado no Brasil e deixou as portas abertas para um possível retorno.
- Meu contrato vai até 2023, renovei. De maneira alguma posso fechar as portas, principalmente para o Brasil. É onde eu tenho uma identificação muito grande, onde consegui me destacar bem, então, quando meu nome é ventilado por grandes equipes, eu fico muito feliz. Vamos ver o que vai acontecer. Espero, um dia, voltar em alto nível para ajudar.
* estagiários sob a supervisão de Aigor Ojêda

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