Rafael Carioca, do Tigres, diz que ficaria 'balançado' com o Botafogo: 'Como vou falar que não dá?'

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Após a chegada de Rafael no Botafogo, marcada por recusar propostas maiores para poder jogar no clube de coração, um jogador afirmou que pode seguir o mesmo caminho no futuro. Rafael Carioca, do Tigres-MEX, assumiu ser torcedor do Alvinegro e que fecharia com o clube caso recebesse um projeto concreto.

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– Tudo é o projeto, jogador quer se sentir seguro. Tenho contrato aqui de dois anos, se chegar o Botafogo e apresentar um projeto legal, uma proposta legal, eu sendo botafoguense, como vou falar que não dá? É impossível. É uma coisa que balança. Somos botafoguenses, é outra parada. Sempre joguei contra o Botafogo. Imagina levar meu filho no estádio… Tem coisas que o dinheiro não compra - afirmou o volante, em entrevista ao "Canal do TF".

Rafael Carioca é titular da equipe mexicana e tem contrato até 2023, mas que, caso aparecesse a oportunidade, poderia tentar o fim do vínculo de forma precoce. No futebol brasileiro, o jogador de 32 anos atuou por Grêmio, Vasco e Atlético-MG.– Não sei se seria fácil ou complicado, tentar a gente iria tentar, né? Não custa nada. Minha relação com a diretoria do Tigres é muito aberta, sempre me trataram com muito respeito e profissionalismo - completou o brasileiro.

O jogador se declarou ao clube de General Severiano: afirmou que sentia arrepios quando ia jogar contra o Alvinegro no Estádio Nilton Santos e que tenta levar os filhos para o mesmo caminho.