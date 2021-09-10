Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael Carioca, do Tigres, diz que ficaria 'balançado' com o Botafogo: 'Como vou falar que não dá?'
futebol

Rafael Carioca, do Tigres, diz que ficaria 'balançado' com o Botafogo: 'Como vou falar que não dá?'

Meio-campista, atualmente no futebol mexicano, assume ser torcedor do Botafogo e afirma que seria 'impossível' recusar um bom projeto apresentado pelo clube...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 20:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 20:55
Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
Após a chegada de Rafael no Botafogo, marcada por recusar propostas maiores para poder jogar no clube de coração, um jogador afirmou que pode seguir o mesmo caminho no futuro. Rafael Carioca, do Tigres-MEX, assumiu ser torcedor do Alvinegro e que fecharia com o clube caso recebesse um projeto concreto.
+ Botafogo x Londrina: prováveis times, escalações e onde assistir ao jogo pela Série B do Brasileirão
– Tudo é o projeto, jogador quer se sentir seguro. Tenho contrato aqui de dois anos, se chegar o Botafogo e apresentar um projeto legal, uma proposta legal, eu sendo botafoguense, como vou falar que não dá? É impossível. É uma coisa que balança. Somos botafoguenses, é outra parada. Sempre joguei contra o Botafogo. Imagina levar meu filho no estádio… Tem coisas que o dinheiro não compra - afirmou o volante, em entrevista ao "Canal do TF".
Rafael Carioca é titular da equipe mexicana e tem contrato até 2023, mas que, caso aparecesse a oportunidade, poderia tentar o fim do vínculo de forma precoce. No futebol brasileiro, o jogador de 32 anos atuou por Grêmio, Vasco e Atlético-MG.– Não sei se seria fácil ou complicado, tentar a gente iria tentar, né? Não custa nada. Minha relação com a diretoria do Tigres é muito aberta, sempre me trataram com muito respeito e profissionalismo - completou o brasileiro.
O jogador se declarou ao clube de General Severiano: afirmou que sentia arrepios quando ia jogar contra o Alvinegro no Estádio Nilton Santos e que tenta levar os filhos para o mesmo caminho.
– Quando eu jogava em alguns clubes no Brasil, quando ia jogar contra o Botafogo, entrava no Engenhão, quando chegava nos vestiários e via vários escudos. Quando entra no campo, perfilados, eu virava para os caras e falava: “Irmão, olha como eu estou, todo arrepiado. Só de entrar aqui eu fico maluco”. Eles falavam que eu era doido. Eu cresci sendo Botafogo, meu pai não sei em que ano jogou no Botafogo, meus filhos têm uniforme, um monte de coisa. Eu falo para eles: “Vocês nunca vão entender o que é ser botafoguense.” Só de falar eu fico todo arrepiado - contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados