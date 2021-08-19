Rafael Carioca completa quatro anos de Tigres e projeta sequência: 'Continuar conquistando títulos'

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Discreto e eficiente. Assim Rafael Carioca conquistou o respeito e a admiração dos torcedores do Tigres. Completando quatro anos de México esse mês, o volante brasileiro iniciou sua quinta temporada com objetivo de conquistar ainda mais títulos com a camisa do atual vice-campeão mundial.

Até agora, o jogador soma cinco troféus em seu currículo em terras mexicanas: Torneio Apertura 2017, Supercopa do México 2018, Copa dos Campeões 2018, Torneio Clausura 2019 e a Liga dos Campeões da Concacaf 2020.

> Veja a tabela da Premier LeagueDono da camisa 5 e titular desde que chegou, Rafael Carioca impressionou torcedores, imprensa e companheiros de time pela calma, habilidade e precisão nos passes e lançamentos. Nos momentos de descontração, inclusive, é chamado de Zidane por alguns companheiros, como o francês Gignac, justamente pela calma e pela tranquilidade com que joga.

- Isso é uma brincadeira de alguns companheiros de time. O Zidane foi um dos maiores craques do futebol mundial e eu nem ouso a me comparar com ele. Mas é muito gratificante receber elogios e carinho. Sou muito feliz aqui no México e sempre fui muito bem tratado por todos, seja na rua, seja no clube. Fico muito feliz por completar mais um ano com a camisa do Tigres - disse.

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Na atual temporada, o time completou nesta terça-feira o quinto jogo pelo Torneio Apertura, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Querétaro. Com o resultado, o time chegou aos oito pontos e ocupa a quinta colocação, com apenas uma derrota sofrida. Com mais um início animador, Rafael Carioca sonha com títulos e, também, em deixar o seu nome ainda mais marcado na história do clube.

- Temos um plantel forte, equilibrado e com muita vontade de trabalhar e conquistar títulos. Até agora, tenho mais títulos do que anos de México, e espero aumentar ainda mais esses números. No ano passado, deixamos nosso nome na história do clube ao conquistarmos a Liga dos Campeões da Concacaf - contou Rafael, que ainda completou.