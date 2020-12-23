Rafael Carioca comemora título da Concachampions e vaga no Mundial

Crédito: Reprodução / Instagram Rafael Carioca

Após conquistar o título da Concachampions, a Liga dos Campeões da Concacaf, o volante brasileiro Rafael Carioca, do Tigres (MEX) celebrou o troféu. Foi a primeira vez que a equipe amarela e azul faturou o torneio continental, que de quebra garantiu o time de Ricardo Ferretti no Mundial de Clubes.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa- Quando surgiu a proposta do Tigres eu fiquei muito feliz. Só ouvia coisas boas sobre o futebol mexicano e sobre o país. Confiei que seria uma passagem de sucesso, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei tantos títulos em tão pouco tempo. Isso é fruto do trabalho e dedicação de todos do clube. O Tigres é gigante - disse o volante, que chegou ao clube em 2017 e tem cinco títulos.

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O título concedeu ao Tigres a chance de disputar o Mundial de Clubes, que seria realizado neste mês de dezembro, mas foi adiado para fevereiro de 2021 por conta da Covid-19. E o volante brasileiro já sonha com um confronto com o Bayern de Munique, atual campeão europeu.