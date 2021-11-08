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Rafael Carioca celebra classificação do Tigres no Campeonato Mexicano: 'Muito feliz'

Brasileiro, que ultrapassou a marca de 150 partidas pelo clube mexicano no campeonato nacional recentemente, mira o bicampeonato do Apertura pelos Felinos...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 12:35

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:35

Crédito: Divulgação / Tigres
Há quatro anos atuando pelo Tigres, do México, o volante Rafael Carioca vive grande momento pela equipe norte-americana. E no último domingo, na vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Juárez, o brasileiro chegou ao jogo de número 151 pelo clube no Campeonato Mexicano. De quebra, os Felinos ainda garantiram vaga nas quartas de final do Apertura.
- Estou muito feliz por chegar a mais essa marca com a camisa do Tigres. É um momento especial, de uma boa fase que estamos vivendo, e graças a Deus pude comemorar esses mais de 150 jogos pelo Campeonato Mexicano com essa vaga direta da equipe para as quartas de final do Apertura - disse Rafael Carioca.
+ Tabela das Eliminatórias Norte-Americanas para a Copa do Mundo 2022
Apesar da vaga garantida, o Tigres ainda não sabe quem será o rival no mata-mata. Como terminou em quarto, a equipe de Miguel Herrera garantiu vaga direta nas quartas de final, mas os times que ficaram entre a quinta e a décima segunda colocação disputam as oitavas de final para saber quem avança.
- Ainda não sabemos quem será nosso adversário, mas tenho a certeza de que, de qualquer forma, será um jogo difícil. A última vez que conquistamos o Apertura foi no ano em que cheguei, e estamos com vontade e confiantes para ganhar novamente esse título. Espero seguir construindo minha história aqui no Tigres, onde sou muito feliz - completou.
+ Dentinho ficou livre no mercado: veja 30 jogadores interessantes sem clube
Ao todo, Rafael Carioca tem 180 partidas disputadas pelos Auriazules, com cinco títulos conquistados. Além do Tigres, América, Atlas e Leon são os clubes já classificados para as quartas de final do Apertura. Nas oitavas de final estão Santos Laguna, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Chivas Guadalajara, Pumas e Atlético San Luis.

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