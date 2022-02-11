Rafael agradece a Enderson Moreira e comissão técnica: 'Responsáveis por colocar o Botafogo no patamar mais alto do futebol'

Confirmado o desligamento de Enderson Moreira e sua comissão técnica, o lateral-direito Rafael, do Botafogo, usou as redes sociais para agradecer aos profissionais que comandaram o time na última temporada, conquistando o acesso para a Série A do Brasileirão e o título da Série B. Veja a mensagem!

- Quero agradecer ao Ederson, Edy Carlos, Luisinho e Airton. Esses caras, juntos com todos os jogadores e profissionais que estavam no Botafogo ano passado, são responsáveis por colocar o Botafogo novamente no patamar mais alto do futebol e fizeram isso com maestria e muita competência - publicou o lateral.Veja isso e mais no LANCE! Rápido#lance #lancerapido #lancenet #botafogo #fogão #fogao #psg #ligue1 #neymar #nfl #aaronrodgers #mvp #endersonmoreira #luiscastro" />O treinador teve a saída oficializada no começo da tarde desta sexta-feira na reapresentação do elenco após a derrota para o Fluminense. A decisão já estava tomada por John Textor independentemente do resultado no clássico.