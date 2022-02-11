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  • Rafael agradece a Enderson Moreira e comissão técnica: 'Responsáveis por colocar o Botafogo no patamar mais alto do futebol'
futebol

Rafael agradece a Enderson Moreira e comissão técnica: 'Responsáveis por colocar o Botafogo no patamar mais alto do futebol'

Lateral-direito se manifestou após a confirmação da saída dos profissionais do clube...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 16:17
Confirmado o desligamento de Enderson Moreira e sua comissão técnica, o lateral-direito Rafael, do Botafogo, usou as redes sociais para agradecer aos profissionais que comandaram o time na última temporada, conquistando o acesso para a Série A do Brasileirão e o título da Série B. Veja a mensagem!
- Quero agradecer ao Ederson, Edy Carlos, Luisinho e Airton. Esses caras, juntos com todos os jogadores e profissionais que estavam no Botafogo ano passado, são responsáveis por colocar o Botafogo novamente no patamar mais alto do futebol e fizeram isso com maestria e muita competência - publicou o lateral.Veja isso e mais no LANCE! Rápido#lance #lancerapido #lancenet #botafogo #fogão #fogao #psg #ligue1 #neymar #nfl #aaronrodgers #mvp #endersonmoreira #luiscastro" />O treinador teve a saída oficializada no começo da tarde desta sexta-feira na reapresentação do elenco após a derrota para o Fluminense. A decisão já estava tomada por John Textor independentemente do resultado no clássico.
John Textor quer um novo nome para liderar a reconstrução do Botafogo. O português Luís Castro é o favorito para assumir o cargo. O lateral-direito Rafael, por sua vez, segue em recuperação da lesão no tendão de aquiles.
Crédito: RafaelestáemrecuperaçãodelesãonoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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