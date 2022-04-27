Radu falha, Inter de Milão leva virada do Bologna, e Milan encaminha o título do Italiano

O Bologna frustrou os planos da Inter de Milão de brigar pelo título do Campeonato Italiano. Em jogo atrasado da 20ª rodada que poderia colocar os comandados de Simone Inzaghi na ponta da tabela, os donos da casa levaram a melhor de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Renato Dall'ara, em Bologna. Ivan Perisic abriu o placar para a Inter, mas Marko Arnautovic e Nicola Sansone garantiram a virada.

SITUAÇÃO DRAMÁTICAFalando quatro rodadas para o fim do torneio, o Milan depende apenas de si para levantar a taça. O time soma 74 pontos, seguido pela Inter, com 72. O Bologna, com 42, ocupa a 13ª posição.

INTER ABRE, MAS NÃO TRANSFORMA DOMÍNIO EM VANTAGEMO primeiro tempo foi de domínio total da equipe de Milão. A Inter abriu o placar com apenas três minutos de jogo, com um belo gol de Perisic. O croata, que faz grande temporada, recebeu a bola de Dumfries, tabelou com Brozović, deu uma caneta em Musa Barrow e finalizou com precisão no ângulo esquerdo do goleiro Skorupski.

RESPOSTA FIRMEO time poderia ter aberto folga ainda maior no placar, mas perdeu oportunidades. E na primeira chance do Bologna, o empate veio, aos 33 minutos. Arnautović foi lá no alto e cabeceou no canto esquerdo de Radu. A bola desviou na trave e entrou.

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FATOR DECISIVOTitular nas redes da Inter, Samir Handanovic foi desfalque muito sentido por Inzaghi. O treinador escalou o reserva Ionut Radu, que só tinha jogado uma partida, pela Copa da Itália, no dia 19 de janeiro. E a estreia na Série A foi para ser esquecida...

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SANSONE APROVEITA FALHANa volta do intervalo, a Inter ainda dominava as ações, mas ainda não conseguia transformar o domínio em gols. E não contava com uma virada histórica na segunda etapa. Aos 82, um erro grosseiro de Radu decidiu o resultado. Lautaro Martínez cobrou lateral pela esquerda, o romeno furou e Sansone tocou para o gol, com tranquilidade.

E AGORA?A Internazionale volta a campo no domingo, às 13h (de Brasília), para visitar a Udinese. O Bologna enfrenta a Roma, longe de seus domínios, às 15h45.