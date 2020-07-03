Rádio espanhola diz que Messi desistiu de renovar com o Barcelona

Crédito: Josep LAGO / AFP

Segundo informações da rádio espanhola "Cadena SER", o meia-atacante Lionel Messi desistiu de renovar seu contrato com o Barcelona, que tem validade até o fim da próxima temporada, em junho de 2021. As conversas, inclusive, já começaram entre Josep Maria Bartomeu, presidente do Barça, e o pai de Messi.

De acordo com a rádio, o jogador está cansado de todos os problemas existentes em torno do clube catalão, de vazamentos que ocorrem de dentro para fora da equipe, do ambiente ruim que rodeia o elenco e, acima de tudo, de sempre levar a culpa de tudo de ruim que acontece em determinados momentos.

Messi teria compartilhado a insatisfação a amigos mais próximos, assegurando que não deseja mais responsabilidades do que dentro de campo. Ainda de acordo com a "SER", o melhor jogador do mundo também falou sobre o tema com alguns jogadores importantes do elenco blaugrana.