Rádio catalã diz que Arthur irá a Turim neste fim de semana fazer exames médicos para a Juventus

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A negociação envolvendo o meia Arthur com a Juventus parece próxima de um final feliz para os italianos. Após a "Sky Sport Itália" dizer que a Velha Senhora havia chegado a um acordo com o Barcelona pela compra do jogador, o atleta é esperado em Turim neste fim de semana, de acordo com a rádio "RAC1".

Segundo a principal rádio da Catalunha, Arthur deve chegar ao País da Bota depois da partida entre Barcelona e Celta de Vigo, que acontecerá neste sábado, na Galícia. O jogador da Seleção Brasileira, no entanto, permanecerá no Camp Nou até o término desta temporada.