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Rádio catalã diz que Arthur irá a Turim neste fim de semana fazer exames médicos para a Juventus

Jogador está perto de ser anunciado como novo reforço do clube italiano e negociação deverá ser concluída nas próximas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 18:54

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 18:54

Crédito: AFP
A negociação envolvendo o meia Arthur com a Juventus parece próxima de um final feliz para os italianos. Após a "Sky Sport Itália" dizer que a Velha Senhora havia chegado a um acordo com o Barcelona pela compra do jogador, o atleta é esperado em Turim neste fim de semana, de acordo com a rádio "RAC1".
Segundo a principal rádio da Catalunha, Arthur deve chegar ao País da Bota depois da partida entre Barcelona e Celta de Vigo, que acontecerá neste sábado, na Galícia. O jogador da Seleção Brasileira, no entanto, permanecerá no Camp Nou até o término desta temporada.
Em contrapartida, o meia Miralem Pjanic, da Juve, deve fazer o caminho inverso e se tornará jogador do Barcelona na próxima temporada. O bósnio de 30 anos é um dos destaques da Velha Senhora.E MAIS:Kepa Arrizabalaga, goleiro do Chelsea, entra na mira do ValenciaManchester United encara o Norwich pela Copa da Inglaterra neste sábadoOctacampeão Bayern se despede da Bundesliga contra WolfsburgWolverhampton visita o Aston Villa na abertura da 32ª rodada do InglêsEm busca de uma vaga na Champions, Atlético de Madrid recebe o Alavés no Metopolitano E MAIS:

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