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futebol

Rádio britânica diz que Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Barcelona

Atacante português da Juventus também está ligado ao Paris Saint-Germain...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 10:21

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 10:21

Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Depois do Pais Saint-Germain, Cristiano Ronaldo surge novamente em especulações. Segundo a "BBC Sport", a Juventus ofereceu o atacante português ao Barcelona, que estuda a contratação do jogador. A Velha Senhora quer reformular o elenco e, além de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo é um dos que podem encabeçar a lista de transferências. Assim, os dirigentes da Juventus contataram alguns clubes europeus para descobrir a possibilidade de fazerem uma oferta pelo português.
Cristiano chegou à Juventus em 2018, depois de passagens por Sporting, Manchester United e Real Madrid. Ele marcou 65 gols em 89 partidas com a camisa do clube de Turim.

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