Rádio britânica diz que Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Barcelona

Depois do Pais Saint-Germain, Cristiano Ronaldo surge novamente em especulações. Segundo a "BBC Sport", a Juventus ofereceu o atacante português ao Barcelona, que estuda a contratação do jogador. A Velha Senhora quer reformular o elenco e, além de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo é um dos que podem encabeçar a lista de transferências. Assim, os dirigentes da Juventus contataram alguns clubes europeus para descobrir a possibilidade de fazerem uma oferta pelo português.