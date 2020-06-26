Rádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do Boca

Sebastián Villa é colombiano, tem como principal característica a velocidade e o jogo pelos lados do campo. Seu contrato com o Boca Juniors vai até junho de 2023. Com a camisa do time xeneize fez 22 jogos na temporada 2019/20, marcando dois gols.E MAIS:Atlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoHistórico recente de confusão​Caso seja contratado pelo Atlético, o clube mineiro terá de lidar com uma fama questionável de Villa, que foi denunciado por agressão pela sua namorada, Daniela Cortes. Ela publicou fotos que mostram hematomas no rosto e no corpo e diz ter sofrido agressões físicas e psicológicas do atleta nos últimos anos.

-Infelizmente tenho de fazer isto hoje, porque não aguento mais! Foram dois anos vivendo com muitos sofrimentos e nos quais perdoei agressões à espera de uma mudança dele e isso nunca aconteceu. É um agressor físico e psicológico. E muita gente é testemunha. Não entendo como um 'profissional' é capaz de causar tanto dano e porque tem más amizades só se dedica a ameaçar e humilhar. Este é o verdadeiro Sebastián Villa, que maltrata mulheres, porque eu não fui a única-disse na postagem em seu Instagram.E MAIS:Galo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraAgora no Atlético-MG, Marrony cita Cyro Aranha e se declara ao VascoComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meia Ver essa foto no Instagram Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro,hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez pero la realidad es otra.Un maltratador tanto físico como sicólogico , y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar,siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastian villa ,el que maltrata mujeres,porque no he sido la única. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos,ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia por que el es capaz de hacer cualquier cosa no saben la clase de hombre que es... Uma publicação compartilhada por Daniela Cortes M (@danicortesms) em 27 de Abr, 2020 às 6:38 PDT E MAIS: