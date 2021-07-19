Racing x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

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Racing-ARG e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Na partida de ida, no Morumbi, as equipes empataram em 1 a 1. Com isso, o Tricolor entra em campo precisando vencer ou empatar com mais de dois gols para avançar. Caso haja empate por 1 a 1, a definição irá aos pênaltis. Em caso de um novo 0 a 0, a os argentinos ficarão com a vaga.

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GALERIASão Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste séculoPara o duelo decisivo, o técnico Hernán Crespo contará com as voltas do zagueiro Miranda e do atacante Rigoni. Ambos se recuperaram de lesões e viajaram com o elenco para a Argentina. No entanto, a presença da dupla no time titular vai depender da atividade do elenco em solo argentino, na manhã desta terça-feira.

Caso não joguem desde o início, Crespo pode escalar o zagueiro Bruno Alves e o meia Gabriel Sara. Quem estão fora são os atacantes Eder e Luciano, machucados. Além deles, William também é desfalque por lesão. Daniel Alves, na seleção olímpica, é outro que não atua. Já o Racing estreou na Liga Profissional da Argentina no último sábado e empatou por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield. O time de Avellaneda poupou alguns titulares na partida, visando o duelo com o São Paulo. Os zagueiros Mauricio Martínez e Sigali, o lateral Cáceres, o meia Piatti, e os atacantes Copetti e Chancalay foram poupados.

RACING X SÃO PAULOLocal: Estádio El Cilindro, Buenos Aires (ARG)Data e horário: 20 de julho de 2021, às 21h30Árbitro: Gustavo Tejera (URU)Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)VAR: Eber Aquino (PAR)Onde acompanhar: SBT, Fox Sports e Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

RACING​Arias; Mena, Sigali, Orbán e Schelotto; Martínez, Miranda e Piatti; Chancalay, Copetti e Cvitanich.Técnico: Juan Antonio PizziDesfalques: -