Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Racing x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Após empate no Morumbi, Tricolor enfrenta os argentinos em Avellaneda buscando vencer ou empatar com dois ou mais gols para chegar às quartas de final da Libertadores...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 19:00
Crédito: AFP
Racing-ARG e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Na partida de ida, no Morumbi, as equipes empataram em 1 a 1. Com isso, o Tricolor entra em campo precisando vencer ou empatar com mais de dois gols para avançar. Caso haja empate por 1 a 1, a definição irá aos pênaltis. Em caso de um novo 0 a 0, a os argentinos ficarão com a vaga.
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIASão Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste séculoPara o duelo decisivo, o técnico Hernán Crespo contará com as voltas do zagueiro Miranda e do atacante Rigoni. Ambos se recuperaram de lesões e viajaram com o elenco para a Argentina. No entanto, a presença da dupla no time titular vai depender da atividade do elenco em solo argentino, na manhã desta terça-feira.
Caso não joguem desde o início, Crespo pode escalar o zagueiro Bruno Alves e o meia Gabriel Sara. Quem estão fora são os atacantes Eder e Luciano, machucados. Além deles, William também é desfalque por lesão. Daniel Alves, na seleção olímpica, é outro que não atua. Já o Racing estreou na Liga Profissional da Argentina no último sábado e empatou por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield. O time de Avellaneda poupou alguns titulares na partida, visando o duelo com o São Paulo. Os zagueiros Mauricio Martínez e Sigali, o lateral Cáceres, o meia Piatti, e os atacantes Copetti e Chancalay foram poupados.
RACING X SÃO PAULOLocal: Estádio El Cilindro, Buenos Aires (ARG)Data e horário: 20 de julho de 2021, às 21h30Árbitro: Gustavo Tejera (URU)Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)VAR: Eber Aquino (PAR)Onde acompanhar: SBT, Fox Sports e Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.
RACING​Arias; Mena, Sigali, Orbán e Schelotto; Martínez, Miranda e Piatti; Chancalay, Copetti e Cvitanich.Técnico: Juan Antonio PizziDesfalques: -
SÃO PAULOVolpi, Miranda (Bruno Alves), Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Benítez) e Wellington; Rigoni (Gabriel Sara) e Pablo.Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Luciano, Eder e William (lesionados) e Daniel Alves (convocado para a seleção olímpica)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados