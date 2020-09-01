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futebol

'Quiseram acabar com um grupo vencedor', dispara Rodrigo

Atacante não concorda com atitude da diretoria do Valencia e comenta acerto com o Leeds...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 16:12
Crédito: Divulgação/Leeds United
Recém-contratado pelo Leeds United, Rodrigo falou sobre sua saída do Valencia, juntamente com Dani Parejo e Ferrán Torres. Ele não poupou criticas à direção do clube espanhol.
- O Valencia não está atravessando um período fácil em muitos aspectos. A pandemia afetou muito o clube e como solução econômica e esportiva, quiseram acabar com um grupo vencedor. As atitudes tomadas falam por elas próprias, eu não quero comentar a política do clube. Me resta esperar que o clube dê a volta por cima e tenha muito sucesso, os torcedores merecem - disse.
Rodrigo também se mostrou entusiasmado com o retorno à Inglaterra.
- Desde que surgiu a hipótese do Leeds fiquei muito contente. É atrativo voltar a jogar na Premier League e trabalhar com um treinador como o Bielsa, mesmo que seja numa equipa recém-promovida. Estou muito contente - concluiu.

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