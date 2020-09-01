'Quiseram acabar com um grupo vencedor', dispara Rodrigo

Crédito: Divulgação/Leeds United

Recém-contratado pelo Leeds United, Rodrigo falou sobre sua saída do Valencia, juntamente com Dani Parejo e Ferrán Torres. Ele não poupou criticas à direção do clube espanhol.

- O Valencia não está atravessando um período fácil em muitos aspectos. A pandemia afetou muito o clube e como solução econômica e esportiva, quiseram acabar com um grupo vencedor. As atitudes tomadas falam por elas próprias, eu não quero comentar a política do clube. Me resta esperar que o clube dê a volta por cima e tenha muito sucesso, os torcedores merecem - disse.

Rodrigo também se mostrou entusiasmado com o retorno à Inglaterra.