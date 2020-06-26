Quique Setién diz que Arthur 'não é o primeiro jogador a não corresponder às expectativas'

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Em meio à disputa do título do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, o Barcelona se vê incluído na novela envolvendo o meio-campista Arthur, que pode deixar o clube e vestir a camisa da Juventus na próxima temporada. E para o treinado da equipe blaugrana, Quique Setién, o fato do jogador não ter correspondido às expectativas de quando foi contratado é normal.

- Ele não é o primeiro jogador a assinar com expectativas e que no final não dão frutos. Não sei se isso acontecerá com Arthur, mas acontecerá com muitos jogadores. Haverá torcedores que verão uma boa oportunidade para o clube e outro que achará melhor ficar - disse o comandante na véspera do confronto contra o Celta de Vigo.

Setién disse que apesar de as notícias darem conta da transferência estar perto de ser sacramentada, o brasileiro é peça importante no elenco e que conta com o jogador para o restante da temporada. Na última partida, inclusive, o jogador foi titular.