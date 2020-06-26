Quique Setién diz que Arthur 'não é o primeiro jogador a não corresponder às expectativas'

Em meio à disputa do título do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, o Barcelona se vê incluído na novela envolvendo o meio-campista Arthur, que pode deixar o clube e vestir a camisa da Juventus na próxima temporada. E para o treinado da equipe blaugrana, Quique Setién, o fato do jogador não ter correspondido às expectativas de quando foi contratado é normal.
- Ele não é o primeiro jogador a assinar com expectativas e que no final não dão frutos. Não sei se isso acontecerá com Arthur, mas acontecerá com muitos jogadores. Haverá torcedores que verão uma boa oportunidade para o clube e outro que achará melhor ficar - disse o comandante na véspera do confronto contra o Celta de Vigo.
Setién disse que apesar de as notícias darem conta da transferência estar perto de ser sacramentada, o brasileiro é peça importante no elenco e que conta com o jogador para o restante da temporada. Na última partida, inclusive, o jogador foi titular.
- Em princípio, ainda conto com ele. Ele é um jogador que precisamos. Ele vai viajar e tem a possibilidade de jogar. Você precisa evitar todo esse barulho que o afeta. E, caso precise sair e jogar, tente para dar o melhor de si.E MAIS:Barcelona visita o Celta de Vigo em busca da liderança do EspanholRádio catalã diz que Arthur irá a Turim neste fim de semana fazer exames médicos para a JuventusAthirson analisa possível ida de Arthur para a JuventusDiário AS: 'Griezmann repete o insucesso Turan e vários outros' E MAIS: