Quintero sente nova lesão muscular, informa jornal

A bruxa está solta para o zagueiro Juan Quintero. Antes mesmo de voltar ao time de Ceni, o defensor sentiu mais uma lesão. Agora no adutor, o que vai impedir o atleta de recuperar a sua posição.De acordo com o Diário O POVO, a previsão é que o zagueiro fique fora de combate nas próximas três semanas.
Com a ausência de Quintero, a zaga do Fortaleza permanece formada pela dupla Paulão e Roger Carvalho, que tem se apresentado bem.
O último jogo de Quintero pelo Fortaleza foi no dia 19 de setembro, quando disputou 26 minutos do duelo contra o Internacional.