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Quintero sente nova lesão muscular, informa jornal

De acordo com o site O POVO, o defensor apresentou um problema no adutor da coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 20:08

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 20:08

Crédito: Divulgação/Fortaleza
A bruxa está solta para o zagueiro Juan Quintero. Antes mesmo de voltar ao time de Ceni, o defensor sentiu mais uma lesão. Agora no adutor, o que vai impedir o atleta de recuperar a sua posição.De acordo com o Diário O POVO, a previsão é que o zagueiro fique fora de combate nas próximas três semanas.
Com a ausência de Quintero, a zaga do Fortaleza permanece formada pela dupla Paulão e Roger Carvalho, que tem se apresentado bem.
O último jogo de Quintero pelo Fortaleza foi no dia 19 de setembro, quando disputou 26 minutos do duelo contra o Internacional.

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