Questão financeira pesa e Douglas Costa caminha para rescisão com o Grêmio

Depois de algumas semanas em caráter de indefinição sobre a continuidade de Douglas Costa no clube que parecia ter sido sanada no início de janeiro (com direito a declaração do próprio atleta nas redes sociais), a questão financeira parece ter colocado peso decisivo para o cenário mudar abruptamente.Agora você pode encontrar o LANCE! também no TikTok!Segundo relato de diversas fontes distintas, restam apenas o acerto de trâmites burocráticos para que a saída do jogador que chegou em 2021 com status de estrela seja sacramentada. Algo que, naturalmente, aumenta as chances do Los Angeles Galaxy, último interessado em seus serviços, avance nas conversas com o staff do atleta.

Desde que o rebaixamento do Imortal foi confirmado (algo que impacta diretamente nas fontes de receita em relação a diversos pontos), a postura da diretoria gremista sempre foi de renegociar os termos do contrato. Principalmente, no que se refere a questão salarial e o aspecto dos bônus semestrais previstos.

Ao todo, o clube acertou contratualmente que pagaria R$ 8 milhões em bônus a Douglas Costa sendo que, já no próximo mês de fevereiro, o vínculo prestes a ser rescindido previa o pagamento de R$ 2,5 milhões.

Quando o assunto são os vencimentos do atleta de 31 anos de idade, os mecanismos previstos no contrato podem elevar o ganho mensal até R$ 1,6 milhão, algo fora da realidade financeira proposta pelo clube em momento de maior austeridade financeira.