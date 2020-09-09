Questão burocrática atrapalha ida de Luis Suárez para a Juventus

A Juventus está preocupada com a situação de Luis Suárez, que está pendente de um exame de cidadania para obter passaporte italiano para jogar na Velha Senhora. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, essa questão burocrática faz com que o time comandado por Andrea Pirlo não perca de vista Edin Dzeko.

- O caso do Suárez não foi resolvido, pois ainda não há data para o exame de passaporte, há uma questão de tempo que coloca a Juventus em alerta. Se não conseguir o passaporte comunitário, não irá conseguir registrar o uruguaio. Por isso a Juve mantém viva a operação com Dzeko.O atacante joga na Espanha com passaporte italiano graças a sua esposa, Sofía Balbi, que tem antepassados no País da Bota. No entanto, para jogar pela Juventus, o passaporte da mulher não é suficiente. Os clubes já possuem acordo para finalizar a transferência por 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) à vista e outros 13 milhões de euros (R$ 82 milhões) variáveis, de acordo com Tancredi Palmeri.