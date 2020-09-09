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futebol

Questão burocrática atrapalha ida de Luis Suárez para a Juventus

Atacante precisa marcar exame de cidadania para obter passaporte italiano, mas processo não tem data para acontecer. Com isso, Juventus não perde Edin Dzeko do radar...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 09:26
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
A Juventus está preocupada com a situação de Luis Suárez, que está pendente de um exame de cidadania para obter passaporte italiano para jogar na Velha Senhora. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, essa questão burocrática faz com que o time comandado por Andrea Pirlo não perca de vista Edin Dzeko.
- O caso do Suárez não foi resolvido, pois ainda não há data para o exame de passaporte, há uma questão de tempo que coloca a Juventus em alerta. Se não conseguir o passaporte comunitário, não irá conseguir registrar o uruguaio. Por isso a Juve mantém viva a operação com Dzeko.O atacante joga na Espanha com passaporte italiano graças a sua esposa, Sofía Balbi, que tem antepassados no País da Bota. No entanto, para jogar pela Juventus, o passaporte da mulher não é suficiente. Os clubes já possuem acordo para finalizar a transferência por 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) à vista e outros 13 milhões de euros (R$ 82 milhões) variáveis, de acordo com Tancredi Palmeri.

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