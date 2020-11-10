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futebol

'Quero chegar o mais longe possível na Champions', diz Antony, do Ajax

Em entrevista ao jornal "As", da Espanha, ex-jogador do São Paulo fala sobre ambições e desejos no futebol europeu e fala da amizade com David Neres: 'Eu o amo muito'...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 17:43

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:43

Crédito: HENNING BAGGER/RITZAU SCANPIX/AFP
Destaque do Ajax no começo de temporada, o atacante Antony, do Ajax, falou sobre seus objetivos no clube holandês. O jogador afirmou que tem o desejo de conquistar o Campeonato Holandês e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões.- Os meus primeiros objetivos eram me adaptar à Europa, ser titular e estrear na Champions League. Agora já são mais ambiciosos e quero ganhar a Eredivisie (Campeonato Holandês) e ir o mais longe possível na Champions League - disse o ex-São Paulo em entrevista ao "As", da Espanha.
No clube da Holanda, Antony encontrou David Neres, que também foi revelado no São Paulo. O camisa 39 falou sobre sua parceria com o atleta e acredita ter feito a "escolha certa" ao acertar com o Ajax.
- Tenho certeza que tomei a decisão certa. Além disso, tinha o Neres, um amigo que o futebol me deu. Nós nos conhecemos no São Paulo, temos uma história de vida muito parecida e eu o amo muito. Ele tem me ajudado desde que estou aqui.

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