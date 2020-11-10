'Quero chegar o mais longe possível na Champions', diz Antony, do Ajax

Destaque do Ajax no começo de temporada, o atacante Antony, do Ajax, falou sobre seus objetivos no clube holandês. O jogador afirmou que tem o desejo de conquistar o Campeonato Holandês e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões.- Os meus primeiros objetivos eram me adaptar à Europa, ser titular e estrear na Champions League. Agora já são mais ambiciosos e quero ganhar a Eredivisie (Campeonato Holandês) e ir o mais longe possível na Champions League - disse o ex-São Paulo em entrevista ao "As", da Espanha.