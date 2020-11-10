'Quero chegar o mais longe possível na Champions', diz Antony, do Ajax

Destaque do Ajax no começo de temporada, o atacante Antony, do Ajax, falou sobre seus objetivos no clube holandês. O jogador afirmou que tem o desejo de conquistar o Campeonato Holandês e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões.- Os meus primeiros objetivos eram me adaptar à Europa, ser titular e estrear na Champions League. Agora já são mais ambiciosos e quero ganhar a Eredivisie (Campeonato Holandês) e ir o mais longe possível na Champions League - disse o ex-São Paulo em entrevista ao "As", da Espanha.
No clube da Holanda, Antony encontrou David Neres, que também foi revelado no São Paulo. O camisa 39 falou sobre sua parceria com o atleta e acredita ter feito a "escolha certa" ao acertar com o Ajax.
- Tenho certeza que tomei a decisão certa. Além disso, tinha o Neres, um amigo que o futebol me deu. Nós nos conhecemos no São Paulo, temos uma história de vida muito parecida e eu o amo muito. Ele tem me ajudado desde que estou aqui.