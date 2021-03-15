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Querendo ir longe na Copa do Brasil, Ewerton Páscoa está focado por um grande ano no CRB

Zagueiro experiente acredita na força do elenco alagoano para conquistar o estadual e espera fazer boa campanha na Copa do Brasil...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 16:59
Crédito: (Divulgação / CRB
Titular do CRB na última temporada, o zagueiro Ewerton Páscoa falou sobre a importância do jogo contra o Goianésia, fora de casa, nesta quarta-feira, na estreia da Copa do Brasil. Para o zagueiro, a meta é fazer uma grande apresentação para conquistar a vaga na fase seguinte da disputa.- Vamos procurar fazer um grande jogo, de muita intensidade e equilíbrio, para sairmos com a vitória e a vaga na fase seguinte da disputa. O grupo sabe a importância deste compromisso para o clube. Vamos respeitar o Goianésia, mas precisamos impor nosso ritmo - comentou.
Para Páscoa, o Galo tem tudo para fazer uma grande Copa do Brasil, que acaba sendo a competição de maior relevância que o clube disputa, além de poder ganhar uma boa premiação em caso de avanço de fase.- Estamos focados em fazer uma grande Copa do Brasil esse ano. O grupo tem condições disso. Precisamos encarar cada confronto como final mesmo.

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