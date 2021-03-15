Querendo ir longe na Copa do Brasil, Ewerton Páscoa está focado por um grande ano no CRB

Titular do CRB na última temporada, o zagueiro Ewerton Páscoa falou sobre a importância do jogo contra o Goianésia, fora de casa, nesta quarta-feira, na estreia da Copa do Brasil. Para o zagueiro, a meta é fazer uma grande apresentação para conquistar a vaga na fase seguinte da disputa.- Vamos procurar fazer um grande jogo, de muita intensidade e equilíbrio, para sairmos com a vitória e a vaga na fase seguinte da disputa. O grupo sabe a importância deste compromisso para o clube. Vamos respeitar o Goianésia, mas precisamos impor nosso ritmo - comentou.