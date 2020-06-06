Querendo escapar da zona de rebaixamento, Werder Bremen recebe o Wolfsburg

Crédito: Patrik Stollarz / AFP

Visando escapar da zona de rebaixamento, o Werder Bremen receberá o Wolfsburg neste sábado (7), às 8h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Alemão.

POSIÇÕES DISTINTASEnquanto o Werder Bremen é o 17º colocado com 25 pontos, o Wolfsburg ocupa a 7ª colocação, com 42. Os mandantes buscam forças para sair da zona de rebaixamento e, por outro lado, os visitantes tentam sonhar com uma vaga em competições europeias.

FASE NA COMPETIÇÃODas últimas quatro partidas no Campeonato Alemão, o Wolfsburg venceu duas e perdeu as outras duas. Enquanto isso, o Werder Bremen venceu duas, empatou uma e perdeu a outra.