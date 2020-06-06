Querendo escapar da zona de rebaixamento, Werder Bremen recebe o Wolfsburg

Visando escapar da zona de rebaixamento, o Werder Bremen receberá o Wolfsburg neste sábado (7), às 8h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Alemão.
POSIÇÕES DISTINTASEnquanto o Werder Bremen é o 17º colocado com 25 pontos, o Wolfsburg ocupa a 7ª colocação, com 42. Os mandantes buscam forças para sair da zona de rebaixamento e, por outro lado, os visitantes tentam sonhar com uma vaga em competições europeias.
FASE NA COMPETIÇÃODas últimas quatro partidas no Campeonato Alemão, o Wolfsburg venceu duas e perdeu as outras duas. Enquanto isso, o Werder Bremen venceu duas, empatou uma e perdeu a outra.
CONFRONTOS DIRETOSO Werder Bremen está invicto há oito jogos contra o Wolfsburg. São seis vitórias e dois empates. A última derrota foi no dia 21 de novembro de 2015.E MAIS:Sem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinPedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornalÍdolo no Japão, Gabriel Xavier relembra golaço pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG no HortoTécnico da Holanda revela que recebeu proposta do BarcelonaBarcelona colocará Dembélé na lista de transferência E MAIS: