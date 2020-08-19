'Queremos vencer a final', diz Gnabry, eleito melhor em campo na semifinal

Craque da partida na semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, o atacante Gnabry comemorou o resultado diante dos franceses, mas reconheceu que o Bayern teve sorte no início. Segundo o jogador, o adversário poderia ter aberto o placar.
- Tivemos um pouco de sorte no início, o Neuer defendeu bem e eles acertaram a trave. Mas, felizmente, conseguimos uma vantagem de 2 a 0 antes do intervalo. O Lewandowski terminou com o jogo perto do final. Agora queremos vencer a final.
A grande final da Liga dos Campeões acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz. O Bayern de Munique enfrenta o Paris Saint-Germain, que eliminou o RB Leipzig.