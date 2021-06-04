'Queremos chegar na Série B', diz Léo Santos, zagueiro do Ituano

Crédito: Divulgação/Ituano

Prata da casa, o zagueiro Léo Santos chegou ao Ituano ainda em 2012, quando jogava pelo sub-20. Com idas e vindas, desde 2014 quando estreou pelo profissional, ele fez mais de 110 jogos pelo Galo além de conquistar o Campeonato Paulista de 2014, em final contra o Santos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série C-2021 clicando aqui

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Experiente, o zagueiro falou sobre o confronto paulista da próxima rodada do Brasileirão da Série C, contra o Novorizontino, jogando em casa.

- Jogo difícil, em casa, mas um jogo difícil. Contra um time paulista, fica ainda mais complicado. Já enfrentamos essa equipe no Paulistão. A Série C vai ser bastante disputada, tanto fora de casa quanto em casa não vai ter jogo fácil. Precisamos nos impor, temos que fazer nosso jogo para conseguir um resultado importante para nós começarmos bem a estreia em casa.Além da estreia, Léo Santos projetou o restante do campeonato pelo Ituano:

- Para o campeonato temos que começar a pontuar. O campeonato de Série C é traiçoeiro, se não pontuar ficamos pra trás. Temos que fazer um grande jogo para pontuar e brigar lá em cima da tabela.

Experiente, Léo Santos falou das pretensões do Galo no Brasileirão da Série C: