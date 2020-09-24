Quem segura? Bayern supera o Sevilla na prorrogação e conquista a Supercopa da Europa

Crédito: Assim como em 2013, volante faz gol decisivo na prorrogação da Supercopa (AFP

Bayern, invicto há 31 jogos. Sevilla, sem perder há 21. Seria errado pensar que o título seria de um dos dois clubes tão facilmente, mas um deles teria que vencer. E quem levou a melhor foi o Bayern, na prorrogação: 2x1, com gol do herói improvável Javi Martínez aos 14 do 1º tempo extra - ele que havia entrado cinco minutos antes.O Bayern frustra os planos do Sevilla, estende a série invencível para 32 jogos e chega ao segundo título da Supercopa - o primeiro foi em 2013, nos pênaltis contra o Chelsea, e também com gol salvador de Martínez durante a prorrogação (daquela vez, no último minuto, levando o jogo para os pênaltis). O Sevilla chega a sua quinta derrota em seis decisões na competição.

A decisão da Supercopa da Europa teve a presença de público. O jogo fez parte de uma série de eventos-teste que serão feitos pela Uefa - por conta disso, foi autorizada a presença de 30% da capacidade da Puskás Arena, que tem 67,215 lugares. Veja como foi o duelo:

ESPANHÓIS SAEM NA FRENTEO Sevilla começou a partida nervoso, dando a bola para o Bayern de Munique. Porém, quem conseguiu o primeiro grande lance foi o time espanhol. Em bola disputada na área, Rakitic levou encontrão de Alaba e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, bola para um lado, goleiro para o outro: Ocampos bateu no canto direito, tirando Neuer da foto e abrindo o placar.

EMPATE BÁVARO NOS PÉS DE GORETZKAAos 33, pintou o empate do Bayern. Um passe de craque de Thomas Müller, de três dedos, para o atacante Lewandowski. Ele ajeitou para Goretzka, que chegou chapando de primeira no canto de Bono.

Logo na saída de bola, Luuk de Jong recebeu bola em profundidade e marcou para o Sevilla na saída de Neuer, mas o gol foi anulado por impedimento. Na reta final da primeira etapa, o jogo foi mais equilibrado, sem muitas chances. Os dois times foram para o vestiário empatados.

BAYERN TEM DOIS GOLS ANULADOSO segundo tempo teve dois gols do Bayern anulados. Primeiro, Sané lançou para Lewandowski, que tabelou com Muller na área e finalizou, mas o árbitro pegou impedimento do polonês na hora do lançamento. Pouco depois, Sané aproveitou rebote em chute de Goretzka e bateu para o gol vazio - porém, antes disso tudo, Lewandowski fez falta em disputa aérea e o árbitro marcou.

INCRÍVEL, NEUER!Já aos 41 do segundo tempo, Alaba furou no ataque quando quase o time todo do Bayern estava na área e a bola sobrou para Jesús Navas, que carregou por boa parte do campo e tocou para En-Nesyri. Mas o marroquino chutou meio desequilibrado, apesar de ter mandado na direção do gol, e Neuer fez grande defesa para evitar o gol do título. Foi o último grande lance do tempo normal.

JAVI MARTÍNEZ DECIDEO tempo extra começou quente: em mais um duelo, o goleiro Neuer desviou chute de En-Nesyri na área e a bola ainda pegou na trave, mas não entrou. Na reta final do primeiro tempo, aos 13 minutos, o Bayern levou mais sorte: após escanteio, a bola sobrou para Alaba, que chutou de fora da área. O goleiro Bono espalmou mal e a bola sobrou para Javi Martínez, que completou para as redes. Sem perna para reagir, o Sevilla pouco criou e até escapou de tomar o terceiro gol. Não teve jeito: mais um título na conta do Bayern.