Quem são Wellington e Galeano, joias da base relacionadas por Diniz no São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

Além do retorno de Rojas, o São Paulo relacionou duas revelações da base para os duelos contra Ceará, nesta quarta-feira e Bahia, no próximo sábado. Tratam-se do lateral-esquerdo Wellington, de 19 anos e do atacante Galeano, de 20 anos de idade.

Os dois já possuem alguma experiência na equipe profissional. O defensor jogou uma vez, diante do Botafogo-SP na derrota por 1 a 0, ainda no Campeonato Paulista. Já o atacante paraguaio foi relacionado para esta partida, mas não chegou a entrar em campo e busca sua estreia no time de cima.

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As estatísticas da dupla contribuem para o chamado de Fernando Diniz. Galeano fez 25 jogos e 18 gols nesta temporada atuando pelo sub-20 tricolor. Ainda deu quatro assistências, totalizando 25 aparições em gols. Foi artilheiro do time na Copinha, no Brasileiro e Copa do Brasil da categoria. Os dados foram divulgados pela página 'SPFC Estatísticas', especializada em números do São Paulo. Galeano chamou a atenção do São Paulo no final de 2018, quando atuava pelo clube paraguaio Rubio Ñu. No início de 2019, o Tricolor oficializou o empréstimo, que terminará em dezembro deste ano, segundo o 'Transfermarkt'. Caso o São Paulo queira permanecer com o atacante em definitivo, precisará desembolsar até o dia 31 de dezembro mais 600 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

Já Wellington fez onze jogos no Brasileirão Sub-20, com três assistências e 50% de acerto nos cruzamentos. Além disso, o jogador criou dez chances e ganhou 63% dos duelos defensivos na competição, segundo o 'SPFC Estatísticas'. O jogador tem contrato até outubro de 2023 com o Tricolor. A terça-feira ainda guardou mais surpresas para o lateral. Ele foi convocado para a Seleção Sub-20, que vai enfrentar Chile, Bolívia e Peru, entre os dias 12 e 18 de dezembro, na Granja Comary.