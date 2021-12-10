Quem pode ser reaproveitado na reconstrução do Grêmio?

Nesta quinta-feira foi sacramentada a queda do Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória em cima do Atlético-MG, o Imortal foi rebaixado, pois o Juventude superou o Corinthians.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada Agora, a diretoria terá dias agitados pela frente, pois terá a missão de reconstruir o Tricolor para brigar pelo acesso em 2022.

Quem pode ficar?

Com um elenco repleto de nomes experientes e novos, o Tricolor precisa analisar cada jogador para evitar erros e aborrecimento na próxima temporada.

Contratados em meio à disputa do Brasileirão, os gringos Campaz, Villasanti devem continuar. O atacante Borja, que está por empréstimo junto ao Palmeiras, também seria uma boa opção para comandar o ataque.

Diego Souza, muito experiente, mostrou sua qualidade na reta final da temporada e pode continuar na equipe para a próxima temporada.

O lateral-direito Vanderson também é outro nome que poderia continuar e contribuir com o crescimento do Grêmio. Jovem, o garoto pode mostrar a sua qualidade com mais tempo no time principal e desbancar o experiente Rafinha.

No caso de Geromel e Kannemann, a dupla seria importante na disputa da Série B. Como a pressão será imensa nos próximos meses, a continuidade dos zagueiros seria essencial para dar tranquilidade ao sistema defensivo.

O volante Thiago Santos é uma aposta que deu certo. Se no começo do ano ele foi criticado ao chegar em Porto Alegre, o "cachorrão" deu a volta por cima e mostrou a sua qualidade em campo, o que fez mudar a imagem perante ao torcedor.

Brenno e Chapecó: diferentemente de outros tempos, o Grêmio tem dois bons goleiros e jovens. Ambos podem crescer na disputa da Série B e defender com unhas e dentes a meta Tricolor.