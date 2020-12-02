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'Quem não joga tanto, tem de mostrar que deve jogar mais', diz Mourinho sobre poucas chances a Dele Alli

Treinador do Tottenham foi questionado sobre o meio-campista
inglês e garantiu não ter nenhum problema com o jogador...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 11:57

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 11:57

Crédito: Divulgação
Antes da partida contra o LASK Linz pela Europa League, José Mourinho falou sobre as poucas oportunidades que Dele Alli vem recebendo no Tottenham. O treinador garantiu não ter nenhum problema com o meio-campista inglês, mas que quem entra precisa mostrar serviço.
- Aqueles que não jogam tanto só têm uma coisa para fazer: demonstrar, nos minutos que têm, que deveriam estar jogando mais. Não tenho qualquer problema com o Dele e nem com ninguém. Os meus jogadores ficam felizes quando jogam, e infelizes quando não jogam, não os culpo por isso - disse.Além disso, Mourinho fez questão de exaltar o grupo e disse que o mais importante é que o elenco se sinta bem.
- Acima de tudo, o conceito é que a equipe é mais importante do que qualquer um de nós. Posso dar o exemplo do Ben Davies: contra o Chelsea jogou apenas cinco minutos e na última temporada jogaria os 90. Mas jogou como se fossem os últimos minutos da sua carreira

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