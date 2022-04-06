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Quem está indo bem? Com seis contratações, veja o balanço da janela de transferências do São Paulo

Tricolor trouxe Jandrei, Rafinha, Alisson, Patrick, Nikão e Andrés Colorado para a temporada. Alguns são titulares absolutos, enquanto outros buscam espaço...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 08:00
Com o final do Campeonato Paulista, o São Paulo agora se prepara para a sequência da temporada, que terá Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Para essa maratona, o Tricolor contratou seis reforços para esta temporada: Jandrei, Rafinha, Alisson, Patrick, Nikão e Andrés Colorado. O LANCE! faz um balanço dos jogadores até esse momento do ano. Jandrei - 13 jogosContratado para ser uma sobra de Tiago Volpi, o goleiro já chegou ganhando espaço e conseguiu boas atuações, que coincidiram com a boa fase da equipe até o vice-campeonato estadual. Após um rodízio realizado pelo técnico Rogério Ceni, Jandrei se tornou titular após a vitória sobre o Santo André por 1 a 0. Até aqui, foram 13 jogos, com nove gols sofridos.
Rafinha - 13 jogos, uma assistênciaPrimeiro reforço do São Paulo para a temporada, o lateral-direito ganhou a vaga no time titular e hoje é considerado um dos líderes do elenco, ajudando principalmente na evolução dos jogadores revelados na base, como Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Seus bons jogos fizeram com que fosse eleito para a seleção do Campeonato Paulista, sendo um dos representantes do Tricolor no time ideal do estadual.
Andrés Colorado - cinco jogosÚltimo reforço anunciado pelo São Paulo, Andrés Colorado chegou do futebol colombiano e recebeu algumas oportunidades com Rogério Ceni. Sua estreia foi na vitória contra o Água Santa. Depois, jogou mais quatro partidas, sendo duas como titular. Ele ainda busca espaço no elenco e briga por posição com Pablo Maia e Rodrigo nNestor, volantes titulares do Tricolor. Patrick - sete jogos, uma assistênciaDestaque do Internacional nas últimas temporadas, o jogador chegou no São Paulo com moral, mas foi atrapalhado por uma lesão na coxa, o que afastou o meia de diversas partidas. Sendo assim, foram apenas sete jogos, com uma assistência, logo na estreia, contra o Guarani.
Alisson - 14 jogos, dois golsReforço com mais partidas nesta temporada, o meia-atacante, que chegou do Grêmio, pode ser considerado titular da equipe de Rogério Ceni. Sendo utilizado mais na ponta direita do ataque, o camisa 12 vem sendo importante da equipe, sendo reserva somente em dois jogos, mas sempre entrando.
Nikão - 14 jogos, três assistênciasConsiderado o principal reforço da equipe nesta temporada, o meia-atacante, que foi um dos destaques do Athletico-PR, ainda vem buscando espaço na equipe titular do São Paulo. O novo camisa dez do Tricolor participou de 14 jogos, mas somente seis partidas começando como titular. Buscando melhor forma física, o jogador pode ser uma opção no decorrer da temporada.
Crédito: Alisson,JandreieNikãoforamslgunsdosreforçosdoSãoPaulo(Foto:Montagem:Lance!

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